Screamer svela il suo gameplay: adrenalina e narrazione nel futuro di Neo Rey

Milestone ha presentato il nuovo trailer di Screamer, il racing arcade futuristico che promette di portare su schermo una combinazione inedita di velocità, dramma e tecnologia. Il gioco uscirà il 26 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con l’accesso anticipato previsto per il 23 marzo.

Il video appena pubblicato introduce le prime ore di gioco con un ritmo serrato e uno stile cinematografico marcato. La colonna sonora, accompagnata dal brano *Survive* della band J-Pop WAGAMAMARAKIA, fa da sfondo a un’anteprima ricca di dettagli sull’universo di Neo Rey, una città dove la corsa non è solo sport ma simbolo di sfida, sopravvivenza e identità.

La trama di Screamer ruota attorno al Torneo, il più grande evento di corse illegali su strada mai organizzato. Ogni squadra partecipa con motivazioni personali, spinta non solo dal montepremi da un miliardo di dollari offerto dall’enigmatico Mr. A, ma anche dal desiderio di riscatto e dalla ricerca di verità in un mondo dominato da misteri e rivalità. Milestone ha sottolineato come questa varietà narrativa si rifletta direttamente sulle auto, ciascuna dotata di caratteristiche uniche e abilità personali, pensate per rispecchiare la personalità e lo stile del proprio pilota.

Attraverso cutscene cinematografiche e numerosi dialoghi doppiati da attori internazionali, i giocatori potranno esplorare le relazioni e i conflitti che si sviluppano all’interno dei team. Questi momenti di interazione si alternano alle prime sequenze di gameplay, che introducono le principali meccaniche di gioco.

Screamer propone infatti un sistema di controllo Twin Stick, che garantisce la massima precisione nella guida di veicoli futuristici, unita all’innovativo Echo System. Questa tecnologia, cuore pulsante dell’esperienza di gioco, consente di bilanciare abilità offensive e difensive, trasformando ogni gara in una battaglia ad alta intensità e rendendo le auto dei protagonisti quasi indistruttibili.

Le prime sequenze mostrano come narrazione e azione si intreccino senza soluzione di continuità, offrendo un’introduzione completa che accompagna il giocatore verso eventi sempre più complessi. Con il progredire della storia emergono nuove modalità, tra cui gare a squadre in cui tagliare per primi il traguardo non è necessariamente la chiave della vittoria.

Milestone sembra voler puntare su una formula che fonde spettacolarità e profondità narrativa, ridefinendo l’identità del racing arcade con una struttura da gioco di ruolo e una costruzione del mondo credibile. Se il trailer è un indicatore dell’esperienza finale, Screamer potrebbe rappresentare un punto di svolta per gli appassionati del genere, pronti a vivere la frenesia delle corse di Neo Rey.

L’appuntamento è fissato: 26 marzo 2026. Le strade del futuro aspettano solo di essere conquistate.