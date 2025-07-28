Connect with us

"Se non sei lucido, non guidare": la campagna di sicurezza stradale di ACI e FIA

Published

Oggi prende il via una nuova e importante campagna di sicurezza stradale, promossa dalla Region I della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile – e a cui l’Automobile Club d’Italia (ACI) aderisce con entusiasmo. Lo slogan scelto è tanto diretto quanto incisivo: “Se non sei lucido, non guidare”. Questa iniziativa si svolgerà in oltre trenta Paesi, tra Europa, Africa e Medio Oriente, e proseguirà fino al 30 settembre 2026.

Il messaggio centrale della campagna è chiaro e cruciale: mettersi alla guida solo se si è in pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali. Diversi fattori come la stanchezza, l’assunzione di alcol, droghe o determinati medicinali possono influire negativamente sulle capacità di concentrazione e sulla rapidità di reazione di una persona al volante, aumentando il rischio di incidenti stradali. Da qui l’importanza di restare sempre lucidi quando si guida.

ACI, sostenuta dalla FIA Foundation e dal FIA Safe and Sustainable Mobility Grants Programme, partecipa attivamente alla campagna attraverso i propri canali social. Qui verranno pubblicati brevi video che sottolineano l’importanza di comportamenti attenti e rispettosi delle norme stradali, nonché degli altri utenti della strada.

In occasione del lancio della campagna, il Commissario Straordinario di ACI, Generale Tullio Del Sette, ha evidenziato: “Guidare è una responsabilità che richiede il massimo dell’attenzione e delle abilità di ognuno. Quantità anche minime di alcol, o medicinali, così come la stanchezza – per non parlare delle droghe – possono compromettere gravemente la capacità di reagire, prendere decisioni e garantire la sicurezza nostra e degli altri. Mantenere il controllo significa riconoscere questi rischi e fare la scelta giusta prima di mettersi al volante. Impegnandoci a guidare sobri e vigili, proteggiamo non solo la nostra vita, ma anche quella di tutti coloro con cui condividiamo la strada”.

Il sub Commissario ACI, Giovanni Battista Tombolato, ha aggiunto: “Anche quest’anno l’Automobile Club d’Italia sostiene con convinzione la campagna che sottolinea, attraverso brevi video estremamente incisivi, l’importanza di comportamenti attenti e virtuosi per salvaguardare non solo la propria incolumità ma anche quella di tutti gli utenti della strada”.

Questa campagna non si limita a comunicare regole di comportamento, ma punta a coinvolgere e responsabilizzare i conducenti, promuovendo una cultura della guida sicura e responsabile che possa davvero fare la differenza su strada.

