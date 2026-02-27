Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Senhit è ufficialmente tra i dieci Big che parteciperanno al San Marino Song Contest 2026, portando in gara “Superstar”, una collaborazione inedita con Boy George. L’artista italo-eritrea, già protagonista internazionale e volto ben noto del mondo Eurovision, tornerà sul palco del Teatro Nuovo di Dogana il prossimo 6 marzo per la finale del contest, che sarà condotta da Simona Ventura.

“Superstar” è descritto come un pop anthem capace di unire energia clubbing ed emozione autentica. Il brano, disponibile da oggi in pre-save, porterà con sé un messaggio potente di libertà personale e coraggio. “Superstar non è solo una canzone. È una direzione. Dopo il successo di Adrenalina ho continuato a crescere, ma soprattutto ho iniziato a scoprire parti di me che non conoscevo così bene” racconta Senhit. “Sto lavorando a tanti nuovi progetti, mi sto scoprendo più fragile, ma anche più completa. Più libera. Superstar è questo. Non è l’idea di essere irraggiungibili. È il contrario: è avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è, con tutte le sfumature.”

Il pezzo fonde atmosfere pop internazionali e vibrazioni notturne dal forte impatto visivo, elementi che da sempre caratterizzano l’universo creativo della cantante. “Superstar” è una celebrazione dell’autenticità e dell’autodeterminazione, un inno a trasformare le proprie fragilità in forza e a rivendicare la propria unicità.

La collaborazione con Boy George, icona globale di libertà artistica, rappresenta un ponte tra generazioni e culture, fondendo il pop heritage anni Ottanta con la sensibilità contemporanea. Senhit sottolinea quanto la presenza dell’artista britannico abbia un valore simbolico: “Gli anni ’80 per me rappresentano proprio questo: libertà, eccesso, colore, identità. Ecco perché la presenza di Boy George è così simbolica. È un’icona di libertà, di autenticità, di rivoluzione personale. Non bisogna avere paura di fare nulla. Tutti siamo delle superstar. Tutti abbiamo una superstar dentro.”

Con questa nuova proposta, Senhit porta sul palco del San Marino Song Contest un progetto dal respiro internazionale. “Superstar” è molto più di un brano: è una dichiarazione d’identità che unisce musica, visione e narrazione.

Artista poliedrica, Senhit rappresenta una delle voci più riconoscibili della scena pop europea. Nata da genitori eritrei e cresciuta tra Bologna e il mondo, ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2021 con “Adrenalina” insieme a Flo Rida, conquistando l’attenzione di pubblico e critica. Ha lavorato con nomi di spicco come Steve Aoki, Benny Benassi e Tory Lanez, segnando una carriera che unisce influenze dance e pop in chiave globale.

Negli anni successivi, Senhit ha ideato e condotto progetti di successo come il “Freaky Trip to Rotterdam” e “The Purple Night”, con i quali ha raccontato e reinterpretato l’universo Eurovision grazie al suo stile visivo e musicale distintivo. Nel 2025 ha partecipato come ambasciatrice ufficiale di San Marino all’Eurovision e ha condotto “Eurofesta”, il primo evento italiano che celebra l’Eurovision Song Contest, confermando la sua versatilità come interprete e storyteller.

Oggi, con “Superstar” feat. Boy George, disponibile dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali, Senhit rinnova la sua missione artistica: portare sul palco un messaggio di libertà, autenticità e fiducia in sé stessi. Una visione che non si limita alla musica, ma diventa linguaggio universale capace di unire pubblici e generazioni diverse.