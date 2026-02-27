Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Published

Senhit è ufficialmente tra i dieci Big che parteciperanno al San Marino Song Contest 2026, portando in gara “Superstar”, una collaborazione inedita con Boy George. L’artista italo-eritrea, già protagonista internazionale e volto ben noto del mondo Eurovision, tornerà sul palco del Teatro Nuovo di Dogana il prossimo 6 marzo per la finale del contest, che sarà condotta da Simona Ventura.

“Superstar” è descritto come un pop anthem capace di unire energia clubbing ed emozione autentica. Il brano, disponibile da oggi in pre-save, porterà con sé un messaggio potente di libertà personale e coraggio. “Superstar non è solo una canzone. È una direzione. Dopo il successo di Adrenalina ho continuato a crescere, ma soprattutto ho iniziato a scoprire parti di me che non conoscevo così bene” racconta Senhit. “Sto lavorando a tanti nuovi progetti, mi sto scoprendo più fragile, ma anche più completa. Più libera. Superstar è questo. Non è l’idea di essere irraggiungibili. È il contrario: è avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è, con tutte le sfumature.”

Il pezzo fonde atmosfere pop internazionali e vibrazioni notturne dal forte impatto visivo, elementi che da sempre caratterizzano l’universo creativo della cantante. “Superstar” è una celebrazione dell’autenticità e dell’autodeterminazione, un inno a trasformare le proprie fragilità in forza e a rivendicare la propria unicità.

La collaborazione con Boy George, icona globale di libertà artistica, rappresenta un ponte tra generazioni e culture, fondendo il pop heritage anni Ottanta con la sensibilità contemporanea. Senhit sottolinea quanto la presenza dell’artista britannico abbia un valore simbolico: “Gli anni ’80 per me rappresentano proprio questo: libertà, eccesso, colore, identità. Ecco perché la presenza di Boy George è così simbolica. È un’icona di libertà, di autenticità, di rivoluzione personale. Non bisogna avere paura di fare nulla. Tutti siamo delle superstar. Tutti abbiamo una superstar dentro.”

Con questa nuova proposta, Senhit porta sul palco del San Marino Song Contest un progetto dal respiro internazionale. “Superstar” è molto più di un brano: è una dichiarazione d’identità che unisce musica, visione e narrazione.

Artista poliedrica, Senhit rappresenta una delle voci più riconoscibili della scena pop europea. Nata da genitori eritrei e cresciuta tra Bologna e il mondo, ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2021 con “Adrenalina” insieme a Flo Rida, conquistando l’attenzione di pubblico e critica. Ha lavorato con nomi di spicco come Steve Aoki, Benny Benassi e Tory Lanez, segnando una carriera che unisce influenze dance e pop in chiave globale.

Negli anni successivi, Senhit ha ideato e condotto progetti di successo come il “Freaky Trip to Rotterdam” e “The Purple Night”, con i quali ha raccontato e reinterpretato l’universo Eurovision grazie al suo stile visivo e musicale distintivo. Nel 2025 ha partecipato come ambasciatrice ufficiale di San Marino all’Eurovision e ha condotto “Eurofesta”, il primo evento italiano che celebra l’Eurovision Song Contest, confermando la sua versatilità come interprete e storyteller.

Oggi, con “Superstar” feat. Boy George, disponibile dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali, Senhit rinnova la sua missione artistica: portare sul palco un messaggio di libertà, autenticità e fiducia in sé stessi. Una visione che non si limita alla musica, ma diventa linguaggio universale capace di unire pubblici e generazioni diverse.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Spettacolo

POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Senza categoria

Huawei FreeBuds Pro 5: silenzio intelligente e suono ultra-immersivo

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Serena Brancale torna al Teatro Ariston e annuncia il nuovo “SACRO TOUR”

Tecnologia

LG Electronics conquista 26 premi agli iF Design Award 2026

Motori

Nuova Lexus ES: eleganza e tecnologia per una nuova era elettrificata

Giochi

John Carpenter torna in azione: un trailer animato per “Toxic Commando” celebra l’horror anni ’80

Tecnologia

Samsung estende il suo impegno per l’ambiente: Galaxy for the Planet e i nuovi obiettivi per il 2030

Giochi

“Marathon”: il nuovo extraction shooter di Bungie apre le porte al pubblico con il Server Slam

Motori

La nuova CUPRA Born sta per arrivare: design sorprendente e tecnologie d’avanguardia

Giochi

Hasbro Games lancia la nuova collezione ufficiale FIFA World Cup 2026

Giochi

Star and Stripe arriva in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice come primo DLC

Motori

Più sicurezza sulle strade: Mercedes-Benz contribuisce con i dati raccolti da telecamere e sensori nel traffico reale

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

Honda protagonista a Motodays 2026 con un intero padiglione e la nuova moto elettrica WN7
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

La comedy cult di HBO firmata da Michael Patrick King e Lisa Kudrow è pronta a concludersi con un’ultima, attesissima stagione. “The Comeback” debutta...

27 minuti ago

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Apple TV+ ha presentato le prime immagini di “Star City”, la nuova e attesissima dramedy dei pluripremiati creatori Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald...

2 ore ago

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Sanremo 2026 si conferma un fenomeno globale. La playlist ufficiale del Festival è la più ascoltata al mondo nella giornata del 25 febbraio, secondo...

2 ore ago

Spettacolo

POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Sessant’anni di musica, di successi e di emozioni che hanno segnato la storia del pop rock italiano. I Pooh si preparano a celebrare nel...

2 ore ago