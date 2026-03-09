Connect with us

SENHIT

Senhit trionfa al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Published

Senhit conquista nuovamente la scena musicale europea vincendo il San Marino Song Contest 2026 con il brano “Superstar”, realizzato in collaborazione con Boy George. Con questa vittoria, l’artista rappresenterà ufficialmente la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio.

Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato accolto con entusiasmo da pubblico e giuria, imponendosi come un pop anthem potente e identitario che combina energia clubbing e profondità emotiva. La performance presentata al San Marino Song Contest si è distinta per la forza visiva e per la sua costruzione scenica d’impatto contemporaneo, pensata per esaltare l’estetica pop e l’intensità del brano.

Elemento centrale dell’esibizione è stata la presenza di Boy George in video, una scelta creativa che ha introdotto una dimensione tecnologica innovativa, rendendo l’artista virtualmente presente sul palco. Questo dialogo visivo e musicale tra i due performer ha rafforzato l’idea di fusione tra generazioni e culture diverse, rendendo la proposta una delle più originali del concorso.

“Superstar” è un inno alla libertà e all’autodeterminazione, un invito a trasformare la propria vulnerabilità in forza e a mostrarsi senza paura. Il suo messaggio centrale è un’esortazione a uscire dall’ombra e affermare la propria unicità come valore assoluto. Tra atmosfere glamour, tonalità notturne e sonorità elettroniche, il brano incarna la cifra stilistica che ha reso Senhit un riferimento riconoscibile nella scena pop internazionale.

La collaborazione con Boy George, simbolo globale di libertà artistica e di espressione individuale, amplifica ulteriormente il significato di questa operazione artistica. La loro sinergia costruisce un ponte tra epoche e sensibilità differenti, fondendo eredità pop e linguaggi contemporanei in un dialogo autentico e internazionale che troverà la sua consacrazione sul palco dell’Eurovision.

Commentando il risultato, Senhit ha dichiarato: “Sono profondamente grata alla Repubblica di San Marino, alla quale mi lega ormai da molti anni un bellissimo rapporto, a San Marino RTV, al direttore Roberto Sergio, al Segretario di Stato Federico Pedini Amati ed a tutti i collaboratori per questa meravigliosa opportunità, per il sostegno e la fiducia che mi hanno dimostrato. La loro professionalità, e direi anche il loro amore per la musica, ha fatto crescere il San Marino Song Contest fino a portarlo alla attuale dimensione realmente internazionale, al livello che tutti i contest legati ad Eurovision dovrebbero avere”.

L’artista ha poi aggiunto: “Sarà per me un grande onore e una grande gioia rappresentare nuovamente la Repubblica di San Marino con ‘Superstar’ insieme al mio amico Boy George e portare sul palco tutta la nostra energia, libertà e passione”.

Con questa vittoria, Senhit torna a vestire i colori di San Marino all’Eurovision Song Contest, consolidando un percorso artistico che l’ha vista distinguersi come cantante, performer e ambasciatrice culturale. “Superstar” si prepara ora a risuonare sul palco europeo, portando un messaggio di libertà, autenticità e orgoglio identitario che promette di emozionare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Motori

Nissan Qashqai domina il mercato italiano: a febbraio è il C-SUV più venduto grazie al nuovo e-POWER
