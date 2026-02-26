Serena Brancale si aggiunge alla line up del Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Il Lake Sound Park 2026 torna a illuminare l’estate lariana con un nuovo appuntamento imperdibile. Dal 9 al 26 luglio, gli spazi dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) accoglieranno una serie di concerti che porteranno sul Lario alcune delle voci più amate della musica italiana e internazionale.

La grande novità annunciata è l’arrivo di Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista pugliese, tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026. L’artista salirà sul palco di Villa Erba il 21 luglio con il suo nuovo “Sacro Tour”, data che si aggiunge al già ricco cartellone. I biglietti saranno disponibili dal 26 febbraio alle ore 12:00 su TicketOne.

Dopo aver conquistato il pubblico nel 2025 con “Anema e Core”, diventata uno dei tormentoni dell’estate, Serena Brancale è tornata quest’anno al Festival con “Qui con me”, una canzone intensa e personale, dedicata alla memoria della madre. Con la sua partecipazione, il Lake Sound Park rafforza ulteriormente una line up che si preannuncia di altissimo livello.

Il programma dell’edizione 2026 include infatti artisti del calibro di Fiorella Mannoia (9 luglio), Claudio Baglioni (11 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Coez (16 luglio), Il Volo (17 luglio), Alfa (23 luglio), Mannarino (24 luglio), Charlie Puth (25 luglio) e Luca Carboni (26 luglio). A completare il calendario due serate evento molto attese: “Voglio tornare negli anni ’90” (18 luglio) e “K-POP Music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop” (19 luglio).

Una proposta artistica che, secondo gli organizzatori, conferma la vocazione del festival a raccontare la musica in tutte le sue sfumature, dai grandi nomi storici alle voci emergenti contemporanee. L’obiettivo è quello di continuare a offrire una combinazione di linguaggi e generi capace di intercettare pubblici differenti, in un contesto unico per fascino e atmosfera.

Come sottolinea Gianpiero Canino, CEO di MyNina, “Lake Sound Park torna con un’edizione che conferma e rafforza la sua identità musicale. La line up di quest’anno parla chiaro: il festival accoglierà alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale, costruendo un cartellone di altissimo livello in uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese.”

Il festival, arrivato alla sua quinta edizione, si è imposto negli anni come uno degli appuntamenti estivi più attesi e partecipati in Italia, caratterizzato da un’organizzazione attenta, servizi di food & beverage di qualità e una cornice che unisce musica, cultura e intrattenimento.

Anche per il 2026, Villa Erba si conferma così una delle location più esclusive dell’estate comasca, capace di trasformare ogni serata in un’esperienza irripetibile per il pubblico. Lake Sound Park continua così il suo percorso di crescita, consolidando la sua identità come evento di riferimento per chi ama la musica dal vivo e le atmosfere ricercate del Lago di Como.