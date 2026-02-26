Serena Brancale torna al Teatro Ariston e annuncia il nuovo “SACRO TOUR”

Dopo l’emozionante esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il brano in gara “Qui con me”, Serena Brancale torna questa sera sul palco del Teatro Ariston, consacrata tra le artiste più votate dalla stampa e più amate dal pubblico. Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella carriera della cantautrice barese, oggi tra le voci italiane più riconoscibili e apprezzate anche a livello internazionale.

La performance sanremese – intensa, elegante e commovente – ha confermato la straordinaria capacità interpretativa di Brancale. Attraverso “Qui con me”, dedicato alla madre, l’artista ha raccontato con delicatezza e forza un legame profondo, trasformando l’amore e la memoria in un dialogo universale. Il brano, descritto come una lettera intima, ha conquistato pubblico e critica per la sua autenticità emotiva. L’interpretazione le è valsa anche il Premio Lunezia per Sanremo 2026.

Il patron del Premio, Stefano De Martino, insieme alla giornalista Selene Pascasi, ha motivato così la scelta: “Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria.”

Durante la serata delle cover, Brancale si esibirà insieme a Gregory Porter, vincitore di due Grammy Awards, e alla cantautrice e pianista DELIA. I tre interpreteranno il celebre “Besame Mucho” di Consuelo Velázquez, un incontro di anime musicali diverse, unite dall’amore per la melodia e per l’interpretazione autentica.

Contestualmente al successo sanremese, Serena Brancale annuncia il suo nuovo tour europeo e italiano, “SACRO TOUR”, che prenderà il via il 30 aprile da Londra per concludersi il 3 ottobre nella sua Bari. Tre le date europee di apertura – Londra, Madrid e Barcellona – seguite da numerose tappe in Italia che toccheranno alcune delle location più suggestive: dal Teatro Antico di Taormina alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, fino all’Arena Flegrea di Napoli e allo Sferisterio di Macerata.

Il “SACRO TOUR”, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti, promette di essere uno spettacolo che unisce energia e spiritualità, groove e introspezione. Ogni concerto sarà concepito come un viaggio musicale capace di fondere radici e innovazione, creando un dialogo emotivo con il pubblico.

Brancale, che nel 2025 ha conquistato il successo con il “ANEMA E CORE TOUR” – più di quaranta tappe concluse al Teatro Arcimboldi di Milano – continua così il suo percorso di ricerca artistica e di crescita personale. Negli ultimi anni ha dimostrato una straordinaria versatilità, collaborando con artisti come Alessandra Amoroso nella hit “Serenata” e firmando brani di successo come “Baccalà”, “La Zia” e “Stu Cafè”, in cui ha combinato sonorità soul e R&B con il dialetto barese.

Considerata oggi il fiore all’occhiello della scena nu-soul e jazz italiana, Serena Brancale porta nel suo repertorio la sintesi di una voce potente e di una visione musicale contemporanea, capace di coniugare contaminazione e autenticità.

Con il “SACRO TOUR” l’artista si prepara a un nuovo viaggio tra Europa e Italia, dove ancora una volta, attraverso musica e parole, offrirà al pubblico la sua inconfondibile energia e sensibilità.