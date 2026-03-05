Connect with us

Shakira torna con “Algo Tú”: il nuovo singolo in collaborazione con Beéle

È uscito oggi “Algo Tú”, il nuovo singolo di Shakira in collaborazione con Beéle, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo. Dopo il loro lavoro congiunto nella realizzazione di *“Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)”*, i due artisti colombiani si ritrovano per creare una traccia che unisce energia, sperimentazione e radici comuni.

Il brano, prodotto da A.C., Flambo, Shakira e Beéle, propone una contaminazione tra sonorità Latin & Afro-fusion, intrecciate a strumenti tradizionali come la gaita colombiana, flauto tipico dell’area dei Caraibi colombiani. Il risultato è una celebrazione della cultura e della musica di Barranquilla, città natale di entrambi gli artisti, trasformata in un omaggio sonoro vibrante e contemporaneo.

L’attesa per l’uscita di “Algo Tú” è cresciuta ulteriormente dopo la loro presentazione dal vivo al Zócalo di Città del Messico lo scorso fine settimana, davanti a oltre 400.000 spettatori. L’artista colombiana si prepara ora a un’altra data da record: il 2 maggio sarà protagonista alla Copacabana Beach di Rio de Janeiro per il concerto “Todo Mundo No Rio”, un grande evento durante il quale rivivrà i più grandi successi della sua carriera.

L’uscita di *“Algo Tú”* arriva in un momento d’oro per Shakira. Billboard l’ha recentemente nominata come artista con il tour ispanico di maggior successo di tutti i tempi grazie al suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La tournée, che ha toccato Stati Uniti e America Latina con 82 concerti negli stadi, ha registrato oltre 3,3 milioni di spettatori e un incasso di 421,6 milioni di dollari.

A rendere l’anno ancora più straordinario, Shakira è stata candidata all’inclusione nella Rock & Roll Hall of Fame 2026, un riconoscimento che suggella una carriera di successo globale e influente.

Nata e cresciuta a Barranquilla, Shakira è una delle artiste più iconiche del panorama internazionale. Vincitrice di 4 GRAMMY e 15 Latin GRAMMY, ha venduto oltre 95 milioni di dischi e conquistato i palcoscenici più importanti del mondo. È la donna latina più ascoltata di sempre su Spotify e la più vista nella storia di YouTube, con un totale di oltre 27 miliardi di visualizzazioni.

Nel 2024 ha pubblicato il suo dodicesimo album in studio, Las Mujeres Ya No Lloran, accolto con entusiasmo da pubblico e critica e premiato con il GRAMMY® per il Miglior Album Latino. L’album, definito un inno alla resilienza, ha battuto ogni record diventando il disco più ascoltato dell’anno e certificato sette volte Platino in meno di ventiquattr’ore.

Subito dopo l’uscita del disco, Shakira ha regalato ai fan un momento memorabile con una performance a Times Square davanti a oltre 40.000 persone – la più affollata mai registrata nella zona. Il suo tour mondiale ha successivamente infranto nuovi record con sette date sold out consecutive a Città del Messico.

Il precedente album, El Dorado, aveva già consacrato Shakira come una delle artiste più amate del pianeta: numero uno su iTunes in 37 Paesi, vincitore di un Latin GRAMMY e di un GRAMMY, e oltre 12 miliardi di stream nelle piattaforme digitali.

Nel 2023 la collaborazione “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” ha riscritto la storia della musica latina: il brano ha registrato più di 52 milioni di visualizzazioni su YouTube e 14 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore, debuttando al nono posto della Billboard Hot 100.

A coronare un periodo ricco di successi, Shakira è stata insignita del MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, celebrando il riconoscimento con una performance di livello storico ai Video Music Awards.

Con “Algo Tú”, Shakira continua a evolversi, mescolando tradizione e innovazione. Il brano conferma la sua capacità di fondere culture e suoni, mantenendo intatta la potenza della sua identità artistica. Un ritorno che rinnova il legame con le sue radici e ribadisce, ancora una volta, la centralità di Shakira nel panorama musicale mondiale.

