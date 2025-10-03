Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti

Nel 2024, la situazione sulla sicurezza stradale in Italia ha mostrato dati paradossali, con una stabilità nel numero di vittime e un aumento degli incidenti e dei feriti. Secondo i dati resi noti il 25 luglio, sono stati registrati *173.364 incidenti*, con una media di 475 eventi al giorno, che hanno causato 3.030 decessi e 233.853 feriti. Rispetto al 2023, questo rappresenta un incremento del 4,1% degli incidenti e dei feriti, mentre le vittime sono diminuite dello 0,3%.

A livello provinciale, l’incremento maggiore di vittime è stato osservato a Napoli (+23), Cremona (+16) e Udine (+14), mentre Milano (-30), Venezia e Bologna (-29), Roma (-27) hanno registrato le diminuzioni più significative. Le province del Sud Sardegna e Nuoro presentano tassi di mortalità più che doppi rispetto alla media nazionale, rispettivamente con 59,6 e 51,4 morti per 1000 incidenti.

La mobilità dolce ha visto variazioni significative. In particolare, gli incidenti con monopattini e biciclette elettriche sono in aumento, con rispettivamente +9,5% e +66,7%. Questo contrasta con il calo delle vittime su biciclette tradizionali (-19,1%) e pedoni (-3,1%). A Roma, è stato riscontrato il numero più elevato di pedoni deceduti (65), mentre a Milano si è registrato il maggior numero di ciclisti morti (15).

Nonostante gli sforzi per dimezzare il numero di vittime entro il 2030, il calo delle vittime rispetto al 2019 è stato solo del 4,5%. Soltanto le province di Verbano-Cusio Ossola, Campobasso e Gorizia hanno già raggiunto l’obiettivo prefissato, mentre Avellino, Sassari e Oristano sono ancora lontane. È evidente che molto lavoro deve essere ancora fatto per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti e vittime sulle strade italiane nel prossimo futuro.