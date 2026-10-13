Škoda Epiq Sportline: svelata la versione più sportiva della gamma elettrica

Škoda presenta la Epiq Sportline, la nuova variante più sportiva e accattivante. Design dinamico, tecnologia avanzata e prestazioni al top.

Škoda Epiq Sportline amplia la gamma del crossover elettrico compatto con un allestimento dal carattere più dinamico, riconoscibile per i dettagli in nero lucido, il tetto nero e i cerchi in lega fino a 20 pollici. La nuova versione sarà disponibile nelle varianti Epiq 40 ed Epiq 55, con un equipaggiamento di serie particolarmente completo e l'arrivo nelle concessionarie italiane previsto nel primo trimestre del 2027.

A poche settimane dal debutto commerciale di Epiq, che ha già raccolto oltre 30.000 ordini in Europa, Škoda introduce una configurazione pensata per chi cerca un look più sportivo senza rinunciare a comfort e tecnologia. La versione Sportline si colloca al vertice della gamma per dotazioni di serie, aggiungendo elementi estetici specifici e contenuti esclusivi per l'abitacolo.

Il linguaggio stilistico della Škoda Epiq Sportline punta su contrasti cromatici e particolari dedicati. I paraurti in tinta carrozzeria si abbinano alle scritte e ai loghi Škoda in nero lucido, una finitura ripresa anche dalle calotte degli specchietti retrovisori. Il tetto nero, disponibile esclusivamente su questa versione, contribuisce a sottolineare l'impronta sportiva del crossover.

Di serie sono previsti cerchi in lega da 19 pollici, mentre in opzione si possono scegliere quelli da 20 pollici, per un'impronta visiva ancora più grintosa. A completare il design interviene la Tech Deck face illuminata, elemento distintivo del frontale, abbinata ai fari anteriori Matrix LED e ai fanali posteriori a LED.

L'impostazione Sportline prosegue nell'abitacolo, dove spiccano i sedili sportivi regolabili elettricamente, rivestiti in pelle sintetica scamosciata. Lo stesso materiale viene utilizzato per il bracciolo, i pannelli delle porte e la plancia, creando un ambiente omogeneo e coerente con il carattere della vettura.

La dotazione comprende anche un volante sportivo riscaldato a tre razze, con badge Sportline e palette per la gestione del recupero energetico, oltre ai pedali in acciaio inox e all'illuminazione ambientale. Non manca la ricarica wireless per smartphone, con potenza fino a 15 W.

Questi contenuti si aggiungono all'equipaggiamento già previsto per l'allestimento Selection, rendendo Epiq Sportline la proposta più ricca della famiglia. L'obiettivo è combinare una maggiore personalità estetica con soluzioni pensate per migliorare il comfort nell'utilizzo quotidiano.

La nuova versione sarà proposta con due configurazioni tecniche, differenti per potenza, capacità della batteria e autonomia. La Škoda Epiq 40 Sportline adotta un accumulatore da 37 kWh netti e un motore elettrico da 99 kW, equivalenti a circa 135 CV, con una coppia massima di 267 Nm. L'autonomia dichiarata supera i 310 km, mentre la ricarica dal 10 all'80% richiede 23 minuti secondo i dati preliminari.

Chi cerca prestazioni superiori può orientarsi sulla Škoda Epiq 55 Sportline, equipaggiata con una batteria da 52 kWh netti e un'unità elettrica da 155 kW, pari a circa 211 CV, con 290 Nm di coppia. In questa configurazione il crossover accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge un'autonomia dichiarata fino a 440 km. Per passare dal 10 all'80% della carica sono necessari 24 minuti nelle condizioni di riferimento indicate dal costruttore.

Entrambe le versioni raggiungono una velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h. Per contenere i consumi e sfruttare al meglio l'energia disponibile, la gestione della marcia può contare sulla frenata rigenerativa, sulla modalità veleggiamento e sull'assistente ECO.

Con Epiq Sportline, Škoda arricchisce la propria offerta elettrica puntando su una formula che unisce design sportivo, dotazioni complete e due livelli di autonomia. La possibilità di scegliere tra la versione 40 e la più potente 55 consente di privilegiare, a seconda delle esigenze, l'efficienza e l'utilizzo urbano oppure prestazioni più brillanti e una maggiore percorrenza dichiarata.

La commercializzazione in Italia è prevista nel corso del primo trimestre 2027. Prezzi e ulteriori dettagli commerciali non sono specificati nelle informazioni attualmente disponibili.