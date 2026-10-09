Soap torna con Sophie: il nuovo singolo è un viaggio tra identità ed emozioni

Soap torna sotto i riflettori con Sophie, il nuovo singolo in uscita ovunque stasera a mezzanotte per Sugar Music. L'artista, dopo aver dato nuova direzione al suo percorso musicale con Cigarette, regala al pubblico un brano intimista che scava nelle pieghe dell'identità e nella fatica di nominare emozioni e contraddizioni.



Il cuore di Sophie si trova proprio in questo delicato interrogarsi su chi si è davvero, cosa si cerca negli altri e soprattutto dentro se stessi. L'avvicinarsi al proprio nome diventa uno strumento di dialogo con il proprio io più fragile e autentico. "Sophie è un brano nato da un momento di grande riflessione e smarrimento. Parla di quella sensazione di inadeguatezza che spesso ci portiamo dentro, del chiedersi continuamente se stiamo cercando un legame autentico o semplicemente un conforto per non sentirci soli. Ho voluto mettere in musica la confusione e le contraddizioni che si affrontano crescendo, quel contrasto tra ciò che sentiamo e ciò che riusciamo a dimostrare. È una confessione sincera, un modo per fare i conti con le aspettative e le delusioni mostrando anche che ammettere di non sapere come stiamo o dove stiamo andando fa parte del percorso", afferma soap.



L'artista lascia emergere le proprie contraddizioni senza cercare di risolverle, mettendo a nudo insicurezze e desideri mentre osserva il viaggio della crescita. La canzone diventa così prima di tutto un confronto con se stessa, tra passato, sogni e la persona che si sta diventando.



Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 e cresce a Latina. Figlia di due culture, italiana e francofona algerina, la cantautrice fonde nei suoi brani italiano e francese, regalando alla propria musica una naturalezza internazionale. Le sue parole esprimono senza filtri anche la propria sessualità e identità, testimonianze di una generazione che vive con autenticità i primi amori e le prime delusioni.



Soap muove i primi passi ufficiali nella musica il 15 settembre 2022, data di pubblicazione del suo primo singolo da indipendente. Da allora, l'artista ha collezionato singoli di successo come "domani forse", "macchina argento", "via del corso" e "cuori in pista". Il 2024 segna la crescita definitiva: viene selezionata tra i 20 artisti italiani VEVO Newcomers, tra i CBCR di Rockit e si esibisce al Miami Festival. Il suo brano "Macchina argento" compare nella colonna sonora della seconda stagione di Prisma su Prime Video.



Il 2024 rappresenta anche il lancio di una nuova fase artistica, guidata dalle uscite di Amélie, Occhi Viola (seule) e l'EP Pas Facile. Soap si distingue inoltre tra gli artisti del programma Amazon Breakthrough 2025 e arriva alle selezioni di Sanremo Giovani con Buona Vita. Settembre segna l'inizio del nuovo capitolo, aperto dal singolo Cigarette e proseguito oggi con Sophie.



Soap conferma la sua unicità sulla scena italiana, capace di raccontare con una scrittura autentica e uno stile fresco le inquietudini e le rinascite della sua generazione. Con Sophie, l'artista invita ad accettare i propri dubbi e incertezze, dimostrando ancora una volta che la forza della musica sta anche nel saper ammettere di non avere tutte le risposte.