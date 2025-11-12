Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Connect with us

Un crossover che nessuno si aspettava porta due tra le icone più amate dei videogiochi nello stesso universo. BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato l’arrivo di un nuovo DLC dedicato a Sonic the Hedgehog per PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, un’espansione ricca di contenuti e sorprese per i fan di entrambe le saghe.

Il leggendario eroe blu sfreccerà accanto a Pac-Man in un’avventura che unisce la velocità e l’energia di Sonic con il classico gameplay della serie PAC-MAN WORLD. Il DLC introduce tre nuovi livelli ispirati al mondo di Sonic the Hedgehog, con tratti di grinding ad alta velocità, loop a 360 gradi e un nuovo scontro finale contro il Dr. Eggman, il geniale nemico con un QI di 300 che metterà alla prova le abilità di ogni giocatore.

I livelli attraverseranno ambientazioni ispirate alla celebre “Green Hill Zone”, con tutti gli elementi iconici della saga di Sonic: nemici classici come i Buzz Bomber e i Moto Bug, molle, anelli turbo e percorsi dinamici che offriranno un mix inedito tra le meccaniche di PAC-MAN e quelle di Sonic.

Oltre ai nuovi livelli, la collaborazione propone anche una ricca serie di contenuti aggiuntivi. Venti statuine collezionabili raffiguranti personaggi dell’universo di Sonic — inclusi Shadow e Tails — saranno disponibili per chi vorrà arricchire la propria collezione in-game. Inoltre, Pac-Man potrà vestirsi con un costume dedicato a Sonic e sbloccare il leggendario costume di Pac-Land come bonus speciale.

Per i giocatori che desiderano un’esperienza completa, la Digital Deluxe Edition include PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC insieme a tutti i contenuti del nuovo Sonic Collaboration DLC. Chi preferisce invece concentrarsi solo sulla nuova avventura potrà acquistare il DLC separatamente.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC è disponibile per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Questo nuovo contenuto aggiuntivo promette di soddisfare le aspettative dei fan offrendo un mix di nostalgia, innovazione e puro divertimento arcade.

Con questa collaborazione, due simboli del gaming mondiale tornano protagonisti insieme per celebrare la storia, la velocità e il fascino senza tempo dei grandi classici.

