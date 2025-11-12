Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Un crossover che nessuno si aspettava porta due tra le icone più amate dei videogiochi nello stesso universo. BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato l’arrivo di un nuovo DLC dedicato a Sonic the Hedgehog per PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, un’espansione ricca di contenuti e sorprese per i fan di entrambe le saghe.

Il leggendario eroe blu sfreccerà accanto a Pac-Man in un’avventura che unisce la velocità e l’energia di Sonic con il classico gameplay della serie PAC-MAN WORLD. Il DLC introduce tre nuovi livelli ispirati al mondo di Sonic the Hedgehog, con tratti di grinding ad alta velocità, loop a 360 gradi e un nuovo scontro finale contro il Dr. Eggman, il geniale nemico con un QI di 300 che metterà alla prova le abilità di ogni giocatore.

I livelli attraverseranno ambientazioni ispirate alla celebre “Green Hill Zone”, con tutti gli elementi iconici della saga di Sonic: nemici classici come i Buzz Bomber e i Moto Bug, molle, anelli turbo e percorsi dinamici che offriranno un mix inedito tra le meccaniche di PAC-MAN e quelle di Sonic.

Oltre ai nuovi livelli, la collaborazione propone anche una ricca serie di contenuti aggiuntivi. Venti statuine collezionabili raffiguranti personaggi dell’universo di Sonic — inclusi Shadow e Tails — saranno disponibili per chi vorrà arricchire la propria collezione in-game. Inoltre, Pac-Man potrà vestirsi con un costume dedicato a Sonic e sbloccare il leggendario costume di Pac-Land come bonus speciale.

Per i giocatori che desiderano un’esperienza completa, la Digital Deluxe Edition include PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC insieme a tutti i contenuti del nuovo Sonic Collaboration DLC. Chi preferisce invece concentrarsi solo sulla nuova avventura potrà acquistare il DLC separatamente.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC è disponibile per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Questo nuovo contenuto aggiuntivo promette di soddisfare le aspettative dei fan offrendo un mix di nostalgia, innovazione e puro divertimento arcade.

Con questa collaborazione, due simboli del gaming mondiale tornano protagonisti insieme per celebrare la storia, la velocità e il fascino senza tempo dei grandi classici.