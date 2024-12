Sonic Rumble: da adesso disponibile per la pre-registrazione

Oggi, Sega e Rovio hanno annunciato che Sonic Rumble, l’attesissimo party royale per dispositivi mobili di Sonic the Hedgehog, è disponibile per la pre-registrazione. Annunciato negli scorsi mesi, Sonic Rumble porta, per la prima volta in assoluto, il genere party royale nell’universo di Sonic, con sfide a 32 giocatori a tutta velocità e improntate sull’interazione. Il gioco permetterà il cross-play tra dispositivi mobili e PC, un’altra novità assoluta per il franchise di Sonic The Hedgehog.

La pre-registrazione per Sonic Rumble è disponibile da oggi e permette ai giocatori, sia su dispositivi mobili che su PC, di iscriversi e ricevere un avviso non appena il gioco sarà disponibile, potendo così guadagnare svariate ed esclusive ricompense in gioco. I fan possono pre-registrarsi sia tramite il loro app store di fiducia, sia attraverso il sito ufficiale di Sonic Rumble.

Tutti i giocatori che effettuano la pre-registrazione riceveranno diversi contenuti extra per il gioco. Inoltre, tenendo fede alla natura multigiocatore del titolo, la community di Sonic dovrà unire le forze per ottenere le ricompense migliori. Infatti, man mano che il numero di giocatori pre-registrati aumenterà, aumenteranno anche le ricompense offerte, tra cui la notevole somma di 5000 Ring, una valuta di gioco che permette di acquistare oggetti, emote e personaggi alleati come l’adorabile Chao, un aspetto Knuckles di granato e un aspetto che omaggia Sonic 3 – Il film di prossima uscita.

Sonic Rumble offre un approccio diverso alla formula tanto amata di Sonic, trasformando i personaggi iconici della saga in giocattoli che devono misurarsi in emozionanti sfide battle royale. I giocatori dovranno fare a gara a chi raccoglie più Ring, usare potenziamenti e battere in astuzia i propri avversari in coloratissimi e caotici scenari creati dall’arcinemico di Sonic, il Dr. Eggman. Unendo l’azione a tutta velocità alla strategia, e offrendo numerose opzioni di personalizzazione, Sonic Rumble farà contenti tanto gli appassionati del franchise quanto chi gli si approccia per la prima volta.