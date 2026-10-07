SteelSeries e KontrolFreek lanciano la nuova collezione ufficiale Fortnite per i gamer

SteelSeries festeggia il suo 25° anniversario portando una ventata di novità tra i fan dei videogiochi, grazie a una nuova collezione di accessori sviluppata insieme a KontrolFreek interamente dedicata a Fortnite. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Epic Games tramite IMG Licensing, trasforma le postazioni dei gamer con periferiche colorate, performanti e ricche di dettagli ispirati al celebre titolo di battle royale.

La collezione offre una vasta scelta di dispositivi: cuffie wireless, auricolari, mouse, tappetini per mouse, copritasti resistenti e accessori specifici per controller come Thumbsticks e Thumb Grips, tutti personalizzati con i personaggi più iconici e gli elementi riconoscibili di Fortnite, tra cui Peely, Guff, Fishstick, Supply Llama e Water Sprites. Ogni prodotto include anche un esclusivo contenuto digitale da riscattare direttamente nel gioco, prolungando l'esperienza dalla scrivania al mondo virtuale.

Per permettere ai giocatori di scoprirli in anteprima, è stata anche realizzata un'isola su Fortnite personalizzata da SteelSeries (Codice Isola 9448-1956-0547), dove sarà possibile esplorare virtualmente i nuovi accessori.

Tra i prodotti di punta spiccano gli Arctis GameBuds | Fortnite Peely Edition, auricolari dal design ispirato alla famosa banana del gioco e dotati di una custodia completamente rinnovata, dal look giallo brillante e interni rosa. La confezione include un codice per il costume Oro. I GameBuds garantiscono comfort e qualità audio elevata su tutte le piattaforme al prezzo di 199,99 euro.

Le cuffie Arctis Nova 3 Wireless PC/Xbox | Fortnite Sprite Edition, dedicate ai magici Water Sprites, sono studiate per la massima compatibilità multipiattaforma e vengono vendute a 129,99 euro insieme a un codice per il piccone Cuore Freddo. Il mouse Aerox 3 Wireless Gen 2 | Fortnite Storm Edition, con motivo a nido d'ape e colori sgargianti che ricordano la Tempesta del gioco, è offerto allo stesso prezzo e include il piccone Becco Congelato.

Non mancano accessori per la scrivania come il tappetino QcK XXL | Fortnite Battle Bus Edition, che porta il famoso bus dell'isola di Fortnite direttamente sotto al mouse dei giocatori, al prezzo di 49,99 euro. Le versioni QcK L dedicate ai personaggi Fishstick e Guff si attestano a 34,99 euro e comprendono sempre un codice per contenuti estetici esclusivi.

Per chi cerca la personalizzazione estrema, Kopritasti PBT progettati in collaborazione con Epic Games raffigurano Fishstick, Guff e Supply Llama e permettono di aggiungere un tocco distintivo alla tastiera, mentre il copritasto artigianale raffigurante la Corona della Vittoria offre dettagli scultorei dipinti a mano e un contenuto digitale esclusivo.

La collezione KontrolFreek include accessori performanti dedicati ai controller di console e PC che esaltano il controllo e la precisione. Il Fortnite Aim Boost Kit | Durrr Burger Edition, presentato in una confezione da collezione a forma di Burger Box, propone Thumbsticks ad altezza variabile e Precision Rings in materiale antiscivolo GripTek per migliorare la mira a 34,99 euro. Non mancano i Performance Fishsticks ispirati al personaggio omonimo e i Thumb Grips dedicati a Supply Llama, a prezzi accessibili.

SteelSeries e KontrolFreek confermano il proprio impegno nell'unire gaming, tecnologia e cultura pop, rispondendo alle esigenze dei fan che vogliono vivere Fortnite anche nella quotidianità. I prodotti sono disponibili presso i rispettivi siti web e rivenditori selezionati.



