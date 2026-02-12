Connect with us

Suzuki accende Sanremo: la città diventa palcoscenico di storie, musica ed emozioni

Suzuki conferma ancora una volta la sua presenza come Auto Ufficiale del 76° Festival di Sanremo, trasformando la città dei fiori in un grande palcoscenico di musica, emozioni e racconti contemporanei. Il marchio giapponese si fa promotore di una settimana ricca di eventi “on field” e “on air”, proponendo un’esperienza diffusa che abbraccia l’intera città e il mondo televisivo.

Cuore pulsante dell’iniziativa è il Suzuki Stage in Piazza Colombo, simbolo del progetto “Tra palco e città”, che riflette perfettamente lo spirito inclusivo del Festival: portare la musica fuori dal Teatro Ariston per farla vivere al pubblico nel cuore di Sanremo. Sul palco si alterneranno cinque artisti amatissimi dal pubblico: Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e Pooh.

L’apertura del Suzuki Stage è fissata per sabato 21 febbraio alle ore 18.00, con le esibizioni dei giovani talenti di Area Sanremo e del gruppo di danza Urban Theory. La conduzione sarà affidata a Daniele Battaglia, che accompagnerà il pubblico per l’intera settimana del Festival. Il programma delle serate prevede Gaia martedì 24, Bresh mercoledì 25, The Kolors giovedì 26, Francesco Gabbani venerdì 27 e Pooh sabato 28 febbraio.

Parallelamente agli eventi live, Suzuki Swift Hybrid sarà protagonista anche sul piccolo schermo e nei canali digital, comparendo nelle clip social con Carlo Conti e nei contenuti televisivi di Anteprima e PrimaFestival, condotti da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. L’attenzione del brand alla comunicazione multicanale si manifesta così attraverso una presenza costante e dinamica all’interno del racconto del Festival.

Accanto al palco di Piazza Colombo nasce un progetto originale, “Sotto Sanremo”, una serie Original RaiPlay che offre un nuovo sguardo sul Festival più seguito d’Italia. Sotto Sanremo nasce e vive sotto il Teatro Ariston, in un ex locale trasformato in uno spazio inedito che diventa un osservatorio privilegiato sull’evento. Le protagoniste Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi condurranno il pubblico in un percorso narrativo che mostra Sanremo da una prospettiva contemporanea e generazionale.

Il “sotto” diventa metafora del presente: è lo spazio dove la Generazione Z osserva i grandi eventi attraverso i social, le reaction e i meme in tempo reale. “Sotto Sanremo” è composta da sette puntate da 30 minuti ciascuna, disponibili dal 23 febbraio 2026, e mette al centro la trasformazione del modo di vivere la musica, tra schermi digitali e narrazione partecipata.

Suzuki si conferma quindi come marchio che unisce tradizione e innovazione. Dalla sua fondazione nel 1909 a oggi, l’azienda ha percorso un secolo di evoluzione tecnologica: dai telai tessili ai motori, dalle prime biciclette motorizzate alle auto elettriche come la eVITARA presentata nel 2024. Un impegno costante che si estende anche alla sostenibilità ambientale, con prodotti progettati per rispettare l’equilibrio tra mobilità e pianeta.

Con questo progetto, Suzuki riafferma il proprio legame con la musica e con il pubblico italiano, facendo di Sanremo non solo un evento musicale ma un’esperienza collettiva e diffusa, capace di unire generazioni e linguaggi diversi in un unico grande racconto.

