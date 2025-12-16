Connect with us

Società

Suzuki e Fraglia Vela Riva insieme per la Giornata Ecologica del Lago di Garda

Published

Una giornata all’insegna della sostenibilità e della tutela dell’ambiente ha visto protagonisti Suzuki e la Fraglia Vela Riva, che sabato 13 dicembre hanno unito le forze per promuovere la Giornata Ecologica dell’alto Lago di Garda. L’iniziativa ha confermato l’impegno concreto delle due realtà nel ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, coinvolgendo atleti, soci e famiglie del celebre circolo velico trentino.

Durante le operazioni di pulizia, realizzate con la collaborazione del Gruppo Protezione Civile ANMI, i volontari hanno raccolto circa 100 chilogrammi di rifiuti tra plastiche, metalli e materiali dispersi nei fondali del porto. Un risultato considerevole, se si considera l’alta attenzione già dedicata da Riva del Garda alla pulizia delle acque.

Fondata nel 1928 da Gabriele d’Annunzio, la Fraglia Vela Riva è oggi una delle realtà più attive in Italia nell’organizzazione di eventi velici internazionali. L’iniziativa promossa insieme a Suzuki rientra in un più ampio programma di attività sostenibili che il circolo porta avanti da anni, in sintonia con l’Agenda di Sostenibilità 2030 di World Sailing e con i principi della Charta Smeralda della One Ocean Foundation.

Suzuki ha partecipato alla giornata mettendo a disposizione un battello pneumatico Focchi equipaggiato con un motore fuoribordo DF140BG dotato del sistema #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector). Questa tecnologia innovativa consente di raccogliere le microplastiche presenti nell’acqua durante la navigazione, filtrandole attraverso un circuito aggiuntivo collegato al sistema di raffreddamento del motore. L’acqua immessa per raffreddare il propulsore viene così restituita più pulita all’ambiente, contribuendo concretamente alla riduzione dell’inquinamento marino.

A testimoniare l’efficacia del dispositivo è stata la presenza del professor Luca Fambri dell’Università di Trento, esperto in ingegneria dei materiali. Il docente ha analizzato i residui raccolti durante le ore di utilizzo del motore Suzuki, illustrando ai partecipanti i risultati e il potenziale del sistema per contrastare la dispersione di microplastiche.

L’attenzione alla sostenibilità è diventata una parte integrante dell’attività di Fraglia Vela Riva che, oltre all’utilizzo di motori fuoribordo a basso impatto ambientale, ha già avviato progetti innovativi come l’adozione di boe elettriche, cestini del mare Seabin, pannelli fotovoltaici e caldaie a condensazione. Inoltre, il circolo sta sperimentando gommoni a emissioni zero e ha installato due moderni scivoli realizzati in plastica riciclata, a conferma della volontà di conciliare sport e tutela ambientale.

Con la riuscita della Giornata Ecologica, la partnership tra Suzuki e Fraglia Vela Riva si consolida ulteriormente, dimostrando che la sinergia tra tecnologia e sensibilità ambientale può trasformarsi in un modello virtuoso di collaborazione. L’obiettivo comune è continuare a promuovere comportamenti sostenibili e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere laghi, mari e coste, patrimonio naturale e culturale del nostro Paese.

