Suzuki festeggia 50 anni in Italia: storia di innovazione e futuro sostenibile

Suzuki Italia celebra 50 anni di presenza nel nostro Paese, un traguardo che racconta un percorso di costante innovazione e attenzione alle esigenze dei clienti italiani. Dal 1976 a oggi il brand giapponese ha segnato la storia di moto, auto e motori marini, accompagnando intere generazioni alla guida della tecnologia.



Fin dagli esordi, Suzuki si è distinta per trasformare la tecnologia in soluzioni concrete, funzionali e accessibili. Un approccio racchiuso nella filosofia giapponese Sho-Sho-Kei-Tan-Bi, fatta di minimalismo, leggerezza ed efficienza produttiva. Questa visione, insieme all'ascolto dei clienti, al lavoro di squadra e al miglioramento continuo, è diventata la cifra stilistica dell'azienda.



La storia italiana di Suzuki ha inizio negli anni Settanta, con la distribuzione delle motociclette da parte di SAIAD e l'arrivo di modelli come Titan 500 e GT750. Il 23 giugno 1976 nasce ufficialmente Suzuki Italia, aprendo una nuova era anche nel settore dei motori marini con i primi fuoribordo DT.



Gli anni Ottanta rappresentano una fase di grande crescita: debutta l'innovazione nei motori marine, si impongono icone come la GSX1100 Katana, la DR 600 Big e la GSX-R750, mentre nel settore auto il marchio conquista gli italiani con modelli leggendari come Vitara, Samurai e Swift.



Negli anni Novanta la tecnologia si evolve grazie all'introduzione dei motori marini a iniezione elettronica e a 4 tempi, mentre tra le moto si distinguono la rivoluzionaria Hayabusa e la RGV500, che regala il titolo mondiale a Kevin Schwantz. Il Burgman 400 si afferma nello scooter touring e arriva in Italia la prima generazione di Jimny, che col tempo diverrà una vera icona del segmento fuoristrada compatto.



Con il nuovo millennio, Suzuki amplia la propria gamma in tutti i settori: nei Marine arrivano i fuoribordo di alta potenza dotati di tecnologie innovative, il settore auto vede il debutto di vetture come Ignis e SX4, mentre la Swift di seconda generazione impone uno stile in grado di conquistare anche i giovani urbani.



Nel 2009 viene istituito il primo Centro Stile Europeo del marchio, creando uno spazio in cui cultura e design si fondono.



L'ultimo decennio è segnato da una spinta verso la sostenibilità e la propulsione ibrida. Dal lancio della Baleno Hybrid nel 2016 fino alla completa ibridizzazione della gamma e alla nuova Across Plug-in, Suzuki ha portato oltre 240.000 clienti italiani alla scelta Hybrid. Il percorso prosegue nel 2020 con la conquista del titolo mondiale MotoGP da parte di Joan Mir e nel 2025 con un nuovo passo nel futuro: la presentazione della prima auto 100% elettrica, la eVITARA, che segna l'ingresso della Casa nel segmento dei SUV elettrici a zero emissioni.



Negli ultimi anni Suzuki si distingue anche per il grande impegno nella protezione dell'ambiente marino, introducendo su diversi motori fuoribordo la tecnologia Micro-Plastic Collector, capace di filtrare le microplastiche dall'acqua.



Guardando al futuro, la strategia multipath del gruppo prevede soluzioni differenziate: veicoli elettrici con batterie compatte, efficienti ibridi, motori termici evoluti e carburanti carbon-neutral come il biogas.



Una storia di 50 anni fatta di ascolto, tecnologia e passione che guarda alle sfide della mobilità di domani restando fedele al principio: ascoltare le persone, interpretarne i bisogni, trasformarli in soluzioni.