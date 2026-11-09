Suzuki promuove talento femminile e meritocrazia sostenendo il Premio Valeria Solesin

Suzuki rinnova il proprio impegno per l'inclusione e la valorizzazione del talento femminile, sostenendo la decima edizione del Premio Valeria Solesin. L'iniziativa, promossa dal Forum della Meritocrazia e patrocinata da Suzuki insieme a numerose aziende e associazioni, premia le migliori tesi universitarie su temi cari alla giovane ricercatrice veneziana scomparsa nel tragico attacco terroristico al Bataclan di Parigi nel 2015.



Martedì 3 novembre si è svolta la cerimonia conclusiva, a cui ha partecipato anche Luciana Milani, madre di Valeria Solesin. Il Comitato Scientifico del premio ha selezionato 14 tesi vincitrici tra cinquanta candidature provenienti da alcune delle più importanti università italiane. Gli elaborati premiati hanno toccato diversi ambiti di studio - dalla sociologia alla politica economica, dalla pedagogia alla psicologia, dalla comunicazione al diritto, fino all'architettura e urbanistica - evidenziando la trasversalità e l'attualità del dibattito sul ruolo delle donne nel lavoro.



Il Premio, rende omaggio alla giovane ricercatrice italiana, vittima dell'attentato del Bataclan del 13 novembre 2015, e al suo contributo agli studi sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro. Giunto alla sua decima edizione, rinnova la memoria di Valeria attraverso le tesi di giovani laureate e laureati che, con le loro ricerche, ne raccolgono idealmente l'eredità e contribuiscono a promuovere una società più equa e inclusiva.



Le tesi sono state valutate sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e della capacità di proporre prospettive innovative sul talento femminile come motore per crescita economica, etica e meritocrazia nel nostro Paese. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori è infatti quello di riconoscere idee e merito, valorizzando le differenze e offrendo pari opportunità alle nuove generazioni.



Saranno premiate le tesi che si sono distinte per originalità, rigore metodologico e capacità di offrire prospettive innovative sul tema del talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro Paese.



Suzuki, da sempre sensibile ai temi della responsabilità sociale, sottolinea anche in questa occasione l'importanza di una cultura meritocratica che valorizzi il talento senza distinzioni di genere e promuova l'equilibrio tra realizzazione personale, lavorativa e familiare.



La storia stessa di Suzuki riflette una tradizione di innovazione e apertura: nata nel 1909 come produttore di telai tessili a Hamamatsu, l'azienda è diventata nel tempo un riferimento mondiale nella motoristica, spaziando da biciclette motorizzate e automobili compatte fino a fuoribordo e fuoristrada leggeri. Ultima innovazione, la eVITARA, il primo modello 100% elettrico del marchio, presentato nel 2024.



La cerimonia conclusiva del premio ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione dedicato a sapere, talento e pari opportunità, in dialogo costante tra Università e aziende. L'insieme delle tesi selezionate testimonia una viva attenzione sui temi della parità e della meritocrazia, contribuendo in modo concreto alla costruzione di un futuro più equo e accessibile.