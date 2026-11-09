I volti del Fayum in mostra a Roma: all’Ara Pacis fino a maggio 2027

Il legame tra Egitto e Roma si consolida in una mostra unica che porta al Museo dell’Ara Pacis 110 opere risalenti all’età romana e mai uscite prima d’ora dai confini egiziani. Si tratta dei volti del Fayum, una serie di tavole di legno dallo spessore di pochi millimetri su cui, secondo la tecnica romana, venivano rappresentati i volti dei defunti. Questi dipinti, a tempera o con la tecnica dell’encausto su una preparazione in cera calda, rendono eterni i volti e gli sguardi di uomini, donne e giovani a distanza di 2000 anni. La produzione dei ritratti su tavola si concentra tra il I e il III secolo d.C., per poi progressivamente scomparire. Di queste opere, 50 sono ritratti e il più celebre è il Tondo dei due fratelli, che rappresenta i volti di due fanciulli. Si tratta di uno dei massimi capolavori della pittura antica, recentemente restaurato in Egitto da un team di restauratori tutto italiano.

Il legame con l’Egitto si misura infatti anche attraverso la stretta collaborazione con l’Università del Salento, che da anni guida campagne di scavo nel territorio egiziano. La scelta dell’Ara Pacis non è casuale. Il monumento, voluto da Augusto, rimanda al forte legame tra i due popoli.

La mostra si sviluppa in cinque sezioni, dove i volti non sono isolati, ma sono ricollocati nella fitta trama di immagini, oggetti e consuetudini da cui provengono. La prima sezione è incentrata sull’indagine del bisogno di tramandare i volti per l’eternità, attraverso il nucleo rarissimo di calchi della tomba dei Valerii sotto San Pietro. La seconda sezione riproduce la narrazione dell’incontro tra le due tradizioni, dove la mummia della bambina Giupra, dal museo di Firenze, ricorda la realtà di quei visi. La terza sala è quella dei volti, tutti identificati da un nome e da una storia. Importante, in questa sezione, è anche la collezione di gioielli che incorniciano questi volti e la loro quotidianità, confrontati con i gioielli di Ercolano e Pompei. La quarta sezione è incentrata sul tema del ritratto: encausto e tempera, i diversi tipi di legno lavorati in tavole dallo spessore millimetrico, il lino, lo stucco e il marmo. L’ultima sezione si chiude con alcune delle tavole risalenti al III secolo d.C. e con i grandi sudari di Antinoopolis, in cui il volto del defunto non scompare, ma si trasforma fino a trovare nuove forme.

Due sono i nuclei di prestiti: dal Museo del Louvre arrivano ventitré opere tra tavole e sudari in lino dipinti, compresi quelli eccezionalmente conservati e provenienti da Antinoe, mentre dal Getty Museum arriva il ritratto di Isidora. Un altro volto di notevole prestigio è quello di Eirene, in prestito dal Landesmuseum Württemberg di Stoccarda: il suo nome compare sulla stessa tavola, accompagnato da una preghiera. L’esposizione, curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e sarà visitabile sino al 2 maggio 2027.