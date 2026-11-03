Verità Nascoste: nuovi video sul caso Garlasco e le accuse al marito di Jessica Dalla Chiara

Questa sera Retequattro ospita una nuova puntata di Verità Nascoste, il programma di approfondimento guidato da Milo Infante in prima serata, che promette contenuti inediti e testimonianze esclusive su alcuni dei casi più discussi in Italia.

In apertura, l'attenzione si concentra sulle violenze di piazza e sul contrasto sociale tra giovani impegnati nel civismo e altri protagonisti di scontri e devastazioni. Tra i momenti più forti, la lettura di una lettera destinata a un agente vittima di aggressione, in cui si leggono parole sconvolgenti: Peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà....

Segue un approfondimento dedicato al caso di Jessica Dalla Chiara, l'infermiera di 32 anni trovata morta nel Veronese nel 2024. Gli inquirenti puntano i riflettori sul marito, anche lui infermiere, che risulta accusato di aver causato la morte della moglie somministrandole ripetute dosi di insulina. Nel corso della trasmissione verranno rivelati gli ultimi sviluppi dell'indagine, contribuendo a delineare nuovi interrogativi e spunti di discussione intorno a una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica.

Non manca uno spazio dedicato all'omicidio di Pamela Genini, con un'analisi degli ultimi sviluppi e di quegli aspetti ancora avvolti dal mistero che continuano a suscitare domande dentro e fuori l'ambiente investigativo.

La puntata si chiude con un'articolata indagine sul caso Garlasco, uno dei più controversi degli ultimi anni, grazie alla presentazione di nuovi video inediti riguardanti Andrea Sempio e a documenti esclusivi legati alle indagini su presunti casi di corruzione. Questi nuovi materiali promettono di aggiungere ulteriori tasselli a una vicenda complessa che continua ad alimentare dibattiti pubblici e media.

Verità Nascoste si conferma così uno degli appuntamenti più seguiti per chi cerca chiarezza sui casi di cronaca nera e argomenti di attualità sociale.