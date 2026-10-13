Suzuki alleato di Verga 1958 e Cracking Art: innovazione sostenibile per il mare

Suzuki rafforza il suo impegno nella sostenibilità ambientale diventando partner del progetto Sestante 6.8 Lupo di Mare, frutto della collaborazione con Verga 1958, Cracking Art e Matteo Costa Yacht & Design. L'iniziativa mira a unire nautica, arte contemporanea e tutela degli ecosistemi marini, offrendo una nuova visione dell'innovazione italiana.



L'imbarcazione Sestante 6.8 Lupo di Mare, presentata al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, è stata insignita della Menzione d'Onore al Design Innovation Award 2026 grazie alla sua capacità di integrare creatività, impegno ambientale e tecnologie all'avanguardia.



Punto di forza del progetto è la propulsione Suzuki DF115BG dotata del sistema #lavalacqua, ovvero il Micro Plastic Collector, che permette di raccogliere le microplastiche durante la navigazione. Questa tecnologia non richiede impianti separati di filtraggio, ma si integra direttamente nel funzionamento quotidiano del fuoribordo, offrendo una soluzione pratica e replicabile.



Suzuki punta a diffondere il suo approccio sostenibile mettendo gratuitamente a disposizione di altri costruttori i brevetti del Micro Plastic Collector. Questa decisione rientra nel programma Suzuki Clean Ocean Project, la piattaforma con cui l'azienda giapponese promuove azioni concrete e attività educative contro l'inquinamento da plastica e per la protezione degli ambienti acquatici.



Nell'opera Sestante 6.8 Lupo di Mare, l'innovazione incontra la creatività. Il lupo-scultura firmato Cracking Art si impone come simbolo di "guardiano del mare", richiamando la centralità della biodiversità e del rispetto ambientale. Da un lato, l'arte rende immediato il messaggio di attenzione verso la vita marina; dall'altro, il sistema #lavalacqua traduce questa sensibilità in un'azione integrata nell'esperienza di navigazione.



La sinergia tra Suzuki, Verga 1958 e Cracking Art conferma come sia possibile coniugare innovazione, responsabilità e bellezza per un futuro della nautica più consapevole e rispettoso del patrimonio marino.