Suzuki a fianco degli Azzurri come Auto Ufficiale agli Europei di Pallavolo 2026

Suzuki scende in campo al fianco degli Azzurri in occasione dei Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2026, assumendo il ruolo di Auto Ufficiale per uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. L'importante partnership, che prende il via oggi da Napoli in piazza del Plebiscito, vede la casa automobilistica di Hamamatsu impegnata a sostenere la Nazionale Italiana lungo l'intera competizione ospitata in Italia a settembre.

Suzuki rinnova così il proprio sostegno allo sport nazionale, promuovendo valori condivisi con il mondo della pallavolo, quali passione, energia, spirito di squadra e determinazione. La disciplina, che si fonda sulla collaborazione e sulla volontà di superare i propri limiti, si riflette nella filosofia aziendale di Suzuki, orientata da sempre verso l'innovazione tecnologica, l'affidabilità e il piacere di guida.

Per garantire gli spostamenti della squadra, dello staff e degli organizzatori durante le diverse tappe dell'Europeo, Suzuki ha messo a disposizione una flotta di vetture dedicate. Le auto accompagneranno gli Azzurri e lo staff nelle città sede delle partite: Napoli, Modena, Torino e Milano, assicurando mobilità ed efficienza organizzativa in ogni momento della manifestazione.

La presenza di Suzuki al fianco della Nazionale va oltre la semplice sponsorizzazione, rappresentando un forte segnale di vicinanza ai valori dello sport e della pallavolo italiana. Passione, determinazione, spirito di squadra e volontà di migliorarsi sono gli elementi condivisi che rafforzano questa collaborazione, confermando una visione comune orientata all'eccellenza e alla crescita sia fuori che dentro il campo.