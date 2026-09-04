Ducati lancia la nuova gamma Cycling 2027: prestazioni, design e tecnologia al top

Ducati segna un nuovo capitolo nel mondo delle due ruote presentando la gamma Cycling Model Year 2027, composta da modelli Road, Gravel ed E-MTB che promettono una rivoluzione in termini di prestazioni, qualità costruttiva e design Made in Italy.



Questa collezione nasce dalla collaborazione tra Ducati e Gruppo Zecchetto, eccellenza italiana nel settore cycling e dei materiali compositi, con un ruolo chiave anche di Diamant, storico partner per la fibra di carbonio. L'ambizione è offrire agli appassionati di ciclismo emozioni e tecnologia da vera Ducati, trasportando sulle biciclette lo spirito racing e la precisione tipici delle moto di Borgo Panigale.



Il progetto ha visto la partecipazione di alcuni tra i più grandi nomi del ciclismo internazionale come Elia Viviani, Vincenzo Nibali, Alessandro Petacchi, Mattia Viel e Lorenzo Suding, che hanno contribuito alle fasi di test e validazione, confermando l'orientamento di Ducati verso prestazioni e affidabilità senza compromessi.



La collezione comprende la Monoscocca, bici road racing leggera e rigida; GraviaX, gravel sportiva dallo spirito racing pronta all'avventura; e due nuove e-Enduro, DM-160 R e DM-170 RR, pensate per dominare i percorsi più impegnativi.



Ducati Monoscocca

La Monoscocca si distingue per il telaio monoscocca in carbonio realizzato tramite laminazione in singolo stampo, frutto di uno studio sofisticato sull'aerodinamica: profili a coda tronca, alta integrazione dei componenti, geometria all round e pesi contenuti (7,18 kg nella versione RR). Disponibile in cinque taglie e in versioni R (Shimano Ultegra Di2) e RR (Shimano Dura-Ace Di2), si può configurare in ogni dettaglio, colori e componentistica compresi, tramite un configuratore online.



Ducati GraviaX

GraviaX rappresenta la risposta Ducati al segmento gravel d'alta gamma: telaio in carbonio, geometrie bilanciate, capacità di montare pneumatici fino a 50 mm, porte-attrezzi integrato e predisposizione al bikepacking. La versione R monta gruppo SRAM Force XPLR AXS, ruote carbonio Ducati G-Line e pesa appena 8,2 kg nella taglia M. La versatilità d'uso, la compatibilità con i principali gruppi trasmissione e la possibilità di scegliere fra diverse taglie e allestimenti rendono GraviaX ideale sia per avventure di più giorni sia per l'asfalto.



Ducati DM-160 R e DM-170 RR

I nuovi modelli e-Enduro sono proiettati nel futuro grazie a un telaio in carbonio di nuova generazione e al motore Avinox M2S da 1.300 W (fino a 150 Nm in modalità Boost), sensori ad alta precisione, GPS integrato, eSIM e batteria da 800 Wh. Gli utenti possono regolare progressività sospensioni, geometria e formato ruota per adattare la bici al proprio stile o terreno, grazie a flip chip dedicati. La DM-160 R si distingue per la configurazione full 29" e sospensioni RockShox, ideale per la stabilità in velocità; la DM-170 RR adotta sospensioni Öhlins e configura il posteriore da 27,5" per maggiore agilità e controllo sulle discese più estreme. I pesi dichiarati sono rispettivamente di 23,4 kg e 22,8 kg (taglia S2, senza pedali).



Tutta la gamma Ducati Cycling sarà ordinabile dai rivenditori autorizzati, in concessionaria Ducati e online. Una collezione che porta nel ciclismo la dedizione, l'innovazione e la passione maturate in cento anni di storia Ducati: prestazioni, design e tecnologie d'avanguardia al servizio di ogni ciclista.