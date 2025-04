SWORD ART ONLINE Fractured Daydream si espande con un terzo DLC

I fan di SWORD ART ONLINE Fractured Daydream possono esultare! Oggi l’esperienza di gioco si arricchisce con il lancio del terzo DLC, intitolato “World Beyond III: Moonlit Night Fragment”. Questo nuovo contenuto introduce due nuovi personaggi giocabili, l’attesissima Sachi e la dinamica Philia, aprendo nuove entusiasmanti possibilità strategiche per i giocatori.

Il DLC non si limita ai nuovi personaggi, ma offre anche uno scenario aggiuntivo inedito. In questa nuova avventura, Kirito, Asuna, Yuuki e il resto del gruppo rispondono a una richiesta d’aiuto che li porterà a incontrare prima Philia. Successivamente, si imbatteranno in una Sachi priva di sensi nella neve e senza alcun ricordo del suo passato. I giocatori saranno chiamati a unirsi alla squadra per aiutare Sachi a recuperare la memoria esplorando le misteriose terre di Galaxia. Riusciranno i nostri eroi in questa nuova impresa?

I nuovi personaggi giocabili portano con sé stili di combattimento unici e familiari ai fan della serie. Sachi, direttamente dall’anime di Sword Art Online, brandisce una lancia a due mani a lunga gittata. Sebbene potente, il suo vero punto di forza risiede nelle sue funzioni di supporto, ideali per curare e assistere i membri del party durante le intense battaglie. Philia, invece, è un personaggio esclusivo della serie videoludica, nota per la sua agilità e velocità. Questa cacciatrice di tesori è in grado di eseguire attacchi rapidi e doppi salti, lanciandosi con destrezza contro i nemici. La sua abilità unica di aumentare le proprie statistiche consumando un mod equipaggiato aggiunge un ulteriore livello di profondità al suo gameplay.

Oltre ai nuovi personaggi e allo scenario, “World Beyond III: Moonlit Night Fragment” introduce anche una serie di nuovi costumi, armi e altri contenuti per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco. I giocatori avranno a disposizione nuove opzioni di personalizzazione e equipaggiamento per affrontare le sfide che li attendono in Galaxia.

Per i fan che desiderano non perdersi nessun contenuto aggiuntivo, è ora disponibile per l’acquisto il Character Pass Vol. 2. Questo pass include l’accesso a tutti i contenuti del DLC “World Beyond III: Moonlit Night Fragment”, così come al prossimo DLC, “World Beyond IV”, in arrivo in futuro.