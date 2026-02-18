Test Drive Unlimited Solar Crown arriva su PlayStation Plus Extra e Premium

Connect with us

NACON e lo studio francese KT Racing annunciano che Test Drive Unlimited Solar Crown è ora disponibile per tutti i membri di PlayStation Plus Extra e Premium su PlayStation®5. L’invito è chiaro: i giocatori possono finalmente esplorare Hong Kong Island e la soleggiata città di Ibiza, in un mondo virtuale vasto e dinamico, con accesso completo a tutti i contenuti del gioco senza restrizioni.

Questo nuovo titolo porta avanti l’eredità della storica serie “Test Drive Unlimited”, proponendo un’esperienza automobilistica “open world” e sociale. Ambientato su isole ricreate in scala reale, il gioco consente di percorrere oltre 600 chilometri di strade, di unirsi a clan, di personalizzare il proprio avatar e di collezionare oltre 100 auto da corsa.

L’attuale Stagione 5 introduce una serie di novità che arricchiscono ulteriormente l’esperienza dei giocatori: missioni Taxi, poker al Casinò e un nuovo negozio online. Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato che nella prossima stagione arriveranno missioni investigative, nuovi veicoli e una serie di miglioramenti tecnici e di ottimizzazione della qualità di vita.

Il progetto, curato da KT Racing, rappresenta una sintesi perfetta tra la passione francese per i motori e la visione internazionale del publisher NACON. La software house, nota per la serie ufficiale WRC FIA World Rally Championship e per Isle of Man Tourist Trophy, conta oggi oltre 170 sviluppatori suddivisi tra Parigi e Lione. Il realismo di Test Drive Unlimited Solar Crown è reso possibile grazie al motore proprietario KT Engine, utilizzato anche in collaborazioni industriali per la ricerca sulle vetture autonome.

Fondata nel 2019, NACON è parte del gruppo BIGBEN e riunisce 16 studi di sviluppo. L’azienda integra editoria di titoli “AA”, progettazione di periferiche di gioco di alta qualità e distribuzione sul mercato internazionale, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e rafforzare la propria posizione nel settore videoludico globale.

Con l’arrivo su PlayStation Plus, Test Drive Unlimited Solar Crown punta a espandere ulteriormente la propria community, portando l’esperienza di guida di lusso su nuove piattaforme e aprendo le porte a un pubblico sempre più ampio. L’attenzione ai dettagli, la fedeltà delle ambientazioni e la libertà di gioco si confermano i tratti distintivi di un progetto che mira a ridefinire il concetto stesso di simulazione automobilistica online.

