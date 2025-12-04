Connect with us

THE FORSAKEN HOLLOWS amplia l’universo di ELDEN RING NIGHTREIGN con nuovi archetipi e territori

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato la pubblicazione di THE FORSAKEN HOLLOWS, un nuovo DLC dedicato al titolo d’azione survival cooperativo ELDEN RING NIGHTREIGN sviluppato da FromSoftware, Inc. L’espansione è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei giocatori con contenuti inediti, nuovi territori e sfide ancora più intense.

Con THE FORSAKEN HOLLOWS, il mondo dei Crepuscolari si espande grazie all’introduzione di due nuovi archetipi giocabili: l’Erudito e la Becchina. L’Erudito è descritto come un accademico ben addestrato che eccelle nell’arte del lancio degli incantesimi, un maestro della conoscenza arcana che sfrutta l’osservazione e la precisione per trarre vantaggio in battaglia. La Becchina, invece, incarna la forza e la fede: una custode delle porte dell’oltretomba incaricata dal monastero di uccidere il Signore della notte. La sua potenza si manifesta in combattimenti spietati, dove annienta i nemici con una freddezza inquietante.

L’espansione introduce anche nuove aree esplorabili e pericoli inediti a Plagaride, offrendo ai giocatori due nuovi boss da affrontare e sconfiggere all’alba del terzo giorno. A rendere l’esperienza ancora più dinamica arriva anche una misteriosa Terra mutevole, capace di modificare la conformazione della mappa al verificarsi di determinate condizioni. Questo elemento innovativo promette di rinnovare in modo significativo la rigiocabilità e la varietà delle partite, mantenendo alta la tensione e l’imprevedibilità che contraddistingue l’universo di ELDEN RING NIGHTREIGN.

Il titolo originale, ELDEN RING NIGHTREIGN, è un gioco d’azione survival cooperativo multiplayer costruito su un sistema di progressione che spinge i giocatori a collaborare per sopravvivere ai cambiamenti continui dell’ambiente. Dopo aver selezionato un Crepuscolare dotato di armi e abilità specifiche, ogni sessione li costringe a prendere decisioni in frazioni di secondo mentre esplorano mappe mutevoli ricche di biomi, nemici e risorse. La Marea della Notte rappresenta la minaccia costante che li spinge verso battaglie sempre più pericolose, fino al combattimento finale contro i boss del terzo giorno.

THE FORSAKEN HOLLOWS integra perfettamente questa esperienza, offrendo nuove possibilità tattiche e narrative. I Crepuscolari devono collaborare, sfruttando al meglio le diverse abilità dei nuovi archetipi per superare sfide sempre più complesse in un mondo che non si ripete mai due volte.

Per quanto riguarda la distribuzione, il DLC è incluso automaticamente per i giocatori che possiedono la Deluxe, Seekers o Collector’s Edition di ELDEN RING NIGHTREIGN su Steam. Chi invece possiede la Standard Edition potrà acquistarlo separatamente, mentre gli utenti console dovranno scaricarlo manualmente dallo store della propria piattaforma di riferimento.

Con THE FORSAKEN HOLLOWS, FromSoftware e Bandai Namco continuano a espandere le frontiere di uno dei mondi fantasy più affascinanti del panorama videoludico contemporaneo. L’aggiunta di nuove classi, ambienti e meccaniche promette di mantenere viva la formula di ELDEN RING NIGHTREIGN, rendendo ogni partita un’esperienza sempre diversa e sorprendente.

