The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Published

I The Kooks tornano in Italia per un unico e imperdibile concerto in programma sabato 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. La band britannica, tra le più rappresentative dell’indie rock degli anni Duemila, sceglie il capoluogo lombardo come unica tappa italiana di un tour europeo che ha preso il via il 5 febbraio dal Lussemburgo.

Il gruppo guidato da Luke Pritchard celebra in questo tour un traguardo speciale: il ventennale del loro album di debutto “Inside In/Inside Out”, un disco che ha definito un’epoca con il suo sound fresco e melodico e che ancora oggi rimane un punto di riferimento per gli amanti del genere.

Ad anticipare la tournée è l’uscita del nuovo singolo “See Me Now (Live At The O2 Arena, London)”, registrato durante il concerto sold out del 2025 alla O2 Arena di Londra. Si tratta di una versione dal vivo intensa e carica di emozione, che mostra una band matura ma ancora capace di sorprendere. In scaletta, oltre ai brani più iconici come “Naïve” e “She Moves In Her Own Way”, trova spazio anche questa nuova interpretazione di “See Me Now”, considerata una delle canzoni più personali del repertorio del gruppo.

In “See Me Now”, il frontman Luke Pritchard si rivolge idealmente al padre, scomparso quando era bambino, con una domanda semplice e universale: «Saresti orgoglioso di me?». Una ballata intima, capace di commuovere e di risuonare profondamente nel pubblico, diventando uno dei momenti più toccanti dei loro concerti.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Julien Temple, artista noto per la sua lunga collaborazione con icone della musica britannica. Le immagini d’archivio dell’infanzia di Pritchard si intrecciano con riprese tratte dal live londinese, costruendo un racconto visivo che unisce passato e presente in una narrazione dal forte impatto emotivo.

Dopo il successo del loro settimo album in studio “Never/Know”, che ha segnato uno dei migliori risultati in classifica degli ultimi anni, i The Kooks si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera. Il gruppo guarda già al futuro, lavorando su un nuovo progetto discografico dalle sonorità più psichedeliche e rock’n’roll. Un ritorno potente che conferma la longevità e la rilevanza della band, ancora oggi capace di conquistare un pubblico trasversale e intergenerazionale.

Il concerto al Fabrique si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan italiani, un’occasione per celebrare vent’anni di musica e per rivivere sul palco i successi che hanno fatto la storia dell’indie britannico. Con la loro energia e una discografia costellata di brani memorabili, i The Kooks promettono una serata di grande emozione e pura nostalgia rock.

