Thief VR: Legacy of Shadow in uscita il 4 dicembre, svelati i gameplay per VR

Vertigo Games, in collaborazione con Maze Theory ed Eidos-Montréal, ha annunciato il debutto di “Thief VR: Legacy of Shadow” per il 4 dicembre 2025. I fan del genere stealth possono ora prenotare il gioco e approfittare di uno sconto del 10% su PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR.

Questo nuovo capitolo trasporta i giocatori nel mistico mondo di Thief per la prima volta in realtà virtuale, combinando gameplay stealth classico con un’immersione di nuova generazione. I giocatori entreranno nei panni di Magpie, una ladra astuta cresciuta nelle strade, che troverà la sua vita sconvolta dalla scoperta di un leggendario artefatto e di un’antica eredità. Thief VR promette un’esperienza di gioco coinvolgente, dove sarà possibile evitare le guardie, borseggiare, sbloccare scomparti segreti e brandire un arsenale di frecce e strumenti con mecachaniche VR realistiche.

Le prime sequenze di gameplay sono già state svelate, offrendo ai giocatori un assaggio del coinvolgente mondo VR disponibile su Meta Quest e PlayStation VR2. “Usa il corpo per evitare le guardie e le mani per borseggiare, aprire scomparti nascosti e forzare serrature con interazioni tattili…ogni colpo offre percorsi e stili di gioco multipli: passare inosservato o colpire dall’ombra”.

Oltre al classico gameplay stealth, il gioco offre la possibilità di esplorare una città governata dal tiranno Barone Ulysses Northcrest, seguendo Magpie mentre scala tetti, si intrufola nei vicoli bui e svela segreti in un mondo ispirato allo steampunk.

Con la data di uscita fissata per il 4 dicembre 2025, Thief VR: Legacy of Shadow si prepara a portare un’esperienza di furtività unica e coinvolgente nel regno della realtà virtuale, assicurando molteplici stili di gioco per ogni colpo. Il press kit di Thief VR: Legacy of Shadow è disponibile per ulteriori informazioni e approfondimenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e unitevi alla community per vivere l’attesa con gli altri appassionati.