Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Thief VR: Legacy of Shadow in uscita il 4 dicembre, svelati i gameplay per VR

Published

Vertigo Games, in collaborazione con Maze Theory ed Eidos-Montréal, ha annunciato il debutto di “Thief VR: Legacy of Shadow” per il 4 dicembre 2025. I fan del genere stealth possono ora prenotare il gioco e approfittare di uno sconto del 10% su PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR.

Questo nuovo capitolo trasporta i giocatori nel mistico mondo di Thief per la prima volta in realtà virtuale, combinando gameplay stealth classico con un’immersione di nuova generazione. I giocatori entreranno nei panni di Magpie, una ladra astuta cresciuta nelle strade, che troverà la sua vita sconvolta dalla scoperta di un leggendario artefatto e di un’antica eredità. Thief VR promette un’esperienza di gioco coinvolgente, dove sarà possibile evitare le guardie, borseggiare, sbloccare scomparti segreti e brandire un arsenale di frecce e strumenti con mecachaniche VR realistiche.

Le prime sequenze di gameplay sono già state svelate, offrendo ai giocatori un assaggio del coinvolgente mondo VR disponibile su Meta Quest e PlayStation VR2. “Usa il corpo per evitare le guardie e le mani per borseggiare, aprire scomparti nascosti e forzare serrature con interazioni tattili…ogni colpo offre percorsi e stili di gioco multipli: passare inosservato o colpire dall’ombra”.

Oltre al classico gameplay stealth, il gioco offre la possibilità di esplorare una città governata dal tiranno Barone Ulysses Northcrest, seguendo Magpie mentre scala tetti, si intrufola nei vicoli bui e svela segreti in un mondo ispirato allo steampunk.

Con la data di uscita fissata per il 4 dicembre 2025, Thief VR: Legacy of Shadow si prepara a portare un’esperienza di furtività unica e coinvolgente nel regno della realtà virtuale, assicurando molteplici stili di gioco per ogni colpo. Il press kit di Thief VR: Legacy of Shadow è disponibile per ulteriori informazioni e approfondimenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e unitevi alla community per vivere l’attesa con gli altri appassionati.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Giochi

ATARI 2600+ PAC-MAN EDITION: il ritorno iconico per HALLOWEEN 

Spettacolo

Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli

Motori

RENAULT 4 E-tech electric tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

Spettacolo

FLORENCE + THE MACHINE: l’artista ha pubblicato il nuovo disco “EVERYBODY SCREAM”

Spettacolo

“STASERA CHE SERA”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni

Spettacolo

Il Sony Music Store al Lucca Comics & Games 2025: un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica

Società

Fiorello: ironia e satira sul Ponte sullo Stretto e Politica Internazionale

Spettacolo

Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra Halloween con “Nino Fantasmino”

Società

Svelati nuovi dettagli nei casi Garlasco e Paganelli: nuovo Appuntamento con “Quarto Grado”

Giochi

Thief VR: Legacy of Shadow in uscita il 4 dicembre, svelati i gameplay per VR

Spettacolo

“Sheherazade” di Ornella Vanoni Torna per il 30° Anniversario

Motori

Citroën Ami svela il suo lato oscuro con l’edizione limitata “AMI DARK SIDE”

Turismo

Halloween 2025: 8 mete da brivido imperdibili in Italia ed Europa

Giochi

Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Motori

Il BMW Group al Japan Mobility Show 2025

Giochi

Hyundai: INSTEROID esordice nel gioco di drifting Japanese Drift Master

Motori

BYD Rivoluziona la Mobilità: la tecnologia Vehicle to Load (V2L) per una mobilità sostenibile

Spettacolo

Craig David celebra 25 anni di “Born To Do It” con una nuova edizione

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Turismo

Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

ATARI 2600+ PAC-MAN EDITION: il ritorno iconico per HALLOWEEN 

Atari e PLAION REPLAI hanno annunciato l’arrivo di un classico rivisitato, l’Atari 2600+ PAC-MAN Edition. Disponibile dal 31 ottobre 2025, questa nuova versione della...

42 minuti ago

Giochi

Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Kia si prepara a lasciare il segno al Lucca Comics & Games 2025 con un’innovativa installazione che unisce design, tecnologia e intrattenimento. Dal 29...

4 ore ago

Giochi

Hyundai: INSTEROID esordice nel gioco di drifting Japanese Drift Master

L’innovazione firmata Hyundai fa il suo ingresso nel mondo virtuale dei videogiochi di corse. La casa automobilistica sudcoreana ha presentato INSTEROID, la sua concept...

20 ore ago

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Uno straordinario evento all’insegna dell’emozione e del collezionismo ha animato il main stage del Padiglione Carducci durante il Lucca Comics & Games 2025. Hasbro,...

21 ore ago