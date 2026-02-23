TIZIANO FERRO: domani sera sul palco del Festival di Sanremo

Tiziano Ferro torna protagonista al Festival di Sanremo. Domani sera, in occasione dell’apertura della 76ª edizione della kermesse al Teatro Ariston, l’artista salirà sul palco per un set speciale che segna un traguardo importante: i 25 anni dal suo debutto con “Xdono”, la canzone che nel 2001 lo fece conoscere al grande pubblico e che diede il via a una carriera musicale straordinaria.

Durante la sua performance Ferro offrirà un viaggio musicale tra i momenti più rappresentativi della sua storia, alternando ballad e brani uptempo che hanno reso inconfondibile il suo stile. Al centro della serata non mancherà il nuovo singolo “Sono un grande”, title track del suo ultimo album, che il cantautore interpreterà per la prima volta dal vivo.

Tiziano Ferro ha raccontato con emozione il suo ritorno al Festival: “Sono molto felice di tornare a Sanremo perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Sono grato a Carlo Conti per avermi voluto accanto a lui durante la prima serata del Festival e non posso non ricordare quando proprio Carlo mi ha accolto 25 anni fa durante la prima esibizione televisiva di ‘Xdono’ durante una Domenica In condotta proprio da lui.”

Accanto alla celebrazione sanremese, cresce l’attesa per il grande ritorno live dell’artista. Il nuovo tour “Stadi 26” prenderà il via il 30 maggio 2026 a Lignano e proseguirà per 12 date negli stadi delle principali città italiane, con oltre 400.000 biglietti già venduti. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, toccherà Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina, confermando ancora una volta la forza del legame tra Tiziano Ferro e il suo pubblico.

Cantautore, autore e produttore nato a Latina il 21 febbraio 1980, Ferro ha conquistato negli anni un ruolo centrale nella musica italiana e internazionale. Con oltre venti milioni di dischi venduti nel mondo e nove album in studio, è oggi considerato uno dei più influenti artisti italiani contemporanei. Il suo esordio discografico con l’album “Rosso relativo” (2001) lo portò immediatamente al successo, vendendo oltre due milioni e mezzo di copie e diventando uno dei dischi italiani più venduti di sempre.

La carriera di Tiziano Ferro è un percorso di continua evoluzione: ha cantato in diverse lingue, collaborato con grandi artisti internazionali e ricevuto numerosi riconoscimenti. È anche membro votante della giuria dei Grammy Award, ulteriore testimonianza del prestigio e della credibilità raggiunti a livello mondiale.

Dopo l’attesissima esibizione al Festival di Sanremo, Tiziano Ferro tornerà quindi in Italia in primavera per dare il via alla tournée estiva che promette di essere uno degli eventi musicali più importanti del 2026. Un’occasione per celebrare venticinque anni di carriera e di musica che hanno segnato un’intera generazione e continuano a emozionare milioni di fan.