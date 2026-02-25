Tommaso Paradiso conquista Sanremo con “I romantici” 

Tommaso Paradiso ha debuttato alla prima serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo con “I romantici”, il suo nuovo brano che testimonia ancora una volta la cifra emotiva e autentica dell’artista romano. La canzone, scritta dallo stesso Paradiso insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta, e prodotta da Simonetta, è da oggi disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“I romantici” è, come ha spiegato l’artista, “una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui voglio bene e dedicata a chi ama”. Un brano che vibra di calore umano e tenerezza, tratti distintivi della poetica musicale di Paradiso, capace di coniugare sentimenti semplici e sinceri con una scrittura pop immediata ma mai banale.

Il videoclip ufficiale, diretto dal duo creativo Yonuts! X Manifesto, traduce in immagini l’immaginario sognante e malinconico della canzone, offrendo un racconto visivo che amplifica l’essenza del brano.

“I romantici” sarà inoltre incluso in “Casa Paradiso Sanremo Edition”, la nuova versione dell’album “Casa Paradiso” uscito a novembre per Columbia Records/Sony Music Italy. La riedizione arriverà il 27 febbraio 2026 e sarà disponibile in preorder. Quest’uscita segna la continuazione di un percorso artistico che consolida il legame tra il cantautore e il suo pubblico, unendo la dimensione sanremese a quella più personale e quotidiana del suo universo musicale.

Dopo l’emozionante esibizione sul palco dell’Ariston, Paradiso è pronto a riportare la sua musica dal vivo con il tour “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, prodotto da Live Nation, che lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani nel mese di aprile.

Il calendario dei concerti comprende le seguenti date:

15 aprile a Gorizia (PalaBigot, data zero),

18 e 19 aprile a Roma (Palazzo dello Sport, la prima data già sold out),

22 aprile a Milano (Unipol Forum),

23 aprile a Torino (Inalpi Arena),

25 aprile a Bologna (Unipol Arena),

26 aprile a Padova (Kioene Arena),

28 aprile a Firenze (Mandela Forum)

e 30 aprile a Napoli (Palapartenope).

Radio Deejay sarà la radio partner ufficiale del tour, un’ulteriore conferma della centralità di Paradiso nel panorama pop italiano contemporaneo.

Con “I romantici”, Tommaso Paradiso porta a Sanremo un messaggio di autenticità e sentimento, rivendicando la forza e la bellezza dei gesti semplici, della nostalgia e dell’amore sincero, in un momento in cui essere “romantici” diventa quasi un atto rivoluzionario.