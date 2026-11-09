Tony Boy lancia l’album “CURA” solo in formato fisico: un ritorno al vinile

Tony Boy inaugura una nuova era nella scena urban italiana portando fuori dallo streaming il suo nuovo progetto, “CURA”, disponibile da oggi unicamente in formato fisico. La scelta di pubblicare l’album solo su vinile e supporti materiali rappresenta un invito esplicito rivolto ai fan a riscoprire un modo più consapevole e immersivo di vivere la musica, sottraendo l’opera alla frenesia della digitalizzazione in cui viene spesso consumata con superficialità.



Il vinile torna protagonista per Tony Boy: “pubblicare un album soltanto in formato fisico significa ridefinire il rapporto tra artista, opera e ascoltatore, restituendo centralità all’esperienza dell’ascolto.” Il gesto di afferrare il disco, metterlo sul piatto e dargli attenzione prende qui un significato tutto speciale, in linea con il filo conduttore dell’album: il tempo, inteso come energia da dedicare a sé stessi e all’ascolto.



“CURA” rappresenta un nuovo capitolo nella crescita artistica e personale di Tony Boy, dopo “TRAUMA”. Nel disco emerge la volontà di confrontarsi con le proprie fragilità e di cercare un nuovo equilibrio, attraverso una narrazione più matura ed emotivamente intensa.



Per celebrare l’uscita dell’album, da oggi è disponibile un long form esclusivo di circa 50 minuti sul canale YouTube ufficiale dell’artista, riservato all’1% dei top fan: possono così ascoltare e vedere l’intero album in anteprima, con un estratto già pubblicato sul profilo Instagram di Tony Boy. Questa modalità innovativa di pubblicazione su YouTube fa di Tony Boy il primo artista in Italia a premiare così i suoi follower più fedeli. Inoltre, nel pomeriggio, una proiezione speciale del long form avrà luogo al Cinema Anteo di Milano per una selezione ristretta di fan.



L’album “CURA” è composto da quattordici tracce suddivise in due lati:



LATO A: Pretesto, Felice oppure no, Senza stress, Jungla 2, Ti amo ti odio, Fuori dal castello, Sparisci.

LATO B: Indistruttibile, Nuove esperienze, Cuore rotto, Don't cry, Freni inibitori, Apatia, Una bara per due.



In tutta Italia, alcuni storici negozi di dischi ospiteranno sessioni di ascolto del vinile nelle proprie sedi dalle 15.00 alle 17.00, accessibili gratuitamente a chiunque desideri partecipare. I listening si terranno a Milano (Serendeepity), Padova (Gabbia Dischi), Bologna (SEMM Music), Roma (Discoteca Laziale) e Napoli (E-records), un’occasione unica per immergersi in prima persona nell’atmosfera dell’album e acquistare la versione in vinile.



Intanto, il singolo “Sparisci” - pubblicato il 3 novembre su tutte le piattaforme digitali - ha rapidamente conquistato la Top 200 Daily Top Songs di Spotify in sole 24 ore. Il brano affronta il difficile equilibrio tra fidarsi dell’altro e la paura di aprirsi, con la domanda "Resti insieme a me o sparisci?" che attraversa l’intera traccia. L’interludio svela temi intimi come ricordi, ferite familiari e precarietà emotiva.



Tony Boy, al secolo Antonio Hueber, classe 1999 e originario di Padova, è oggi una delle voci più personali e riconoscibili della nuova urban italiana. Dopo il doppio platino di “Umile” e il successo dei suoi dischi “Nostalgia (export)”, “UFORIA” e “TRAUMA”, l’artista conferma il suo percorso in ascesa portando la sua musica fuori dai confini dello streaming.



“CURA” si candida a diventare un simbolo di un nuovo modo di vivere la musica, restituendo valore al tempo e all’esperienza collettiva e personale dell’ascolto.