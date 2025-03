Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: il ritorno di un’icona dello skateboarding virtuale

Il mondo dello skate virtuale si prepara a un nuovo, attesissimo capitolo. Activision ha ufficialmente presentato il trailer di Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, remake che riporta in vita due pietre miliari del genere, sviluppato da Iron Galaxy Studios in collaborazione con lo stesso Tony Hawk. Il gioco promette di fondere l’autenticità dei capitoli originali con novità che lo rendono attuale e ancora più coinvolgente. Tra miglioramenti grafici, nuove modalità e multiplayer cross-platform, il titolo sarà disponibile a partire dall’11 luglio su PlayStation, Xbox e PC, con un accesso anticipato previsto per l’8 luglio per chi acquista le edizioni Digital Deluxe o Collector’s.

Dopo il successo del remake di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision continua il suo viaggio nella storia dello skate virtuale con un progetto che punta a rinnovare senza stravolgere. I livelli iconici, i trick leggendari e il gameplay fluido tornano in grande stile, con una fisica migliorata e nuove tecnologie che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente. Non si tratta solo di un’operazione nostalgia, ma di un’evoluzione che permette ai veterani di ritrovare le emozioni di un tempo e ai nuovi giocatori di scoprire un pezzo di storia videoludica.

Il remake introduce un comparto multiplayer più dinamico, con supporto al cross-play fino a otto giocatori. Le sfide online permetteranno di affrontarsi in trick battle, competizioni per il punteggio più alto e sessioni nei nuovi park, progettati per offrire linee più fluide e combo spettacolari. Ogni match diventa un’opportunità per affinare le proprie tecniche e lasciare il segno nella scena dello skate virtuale.

La fedeltà agli originali è al centro dell’esperienza di Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, ma con miglioramenti che lo rendono più attuale. Il sistema di trick è stato affinato per garantire maggiore fluidità nelle combo, mentre la fisica aggiornata offre un controllo più preciso e reattivo. Tornano elementi iconici come manual, revert e wall plant, fondamentali per concatenare sequenze di trick sempre più spettacolari. Anche le animazioni e i dettagli delle superfici sono stati migliorati per rendere l’esperienza più immersiva che mai.

Nel gioco saranno presenti alcuni dei nomi più importanti della storia dello skateboarding, tra cui Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero e Rodney Mullen. Accanto a loro, troveranno spazio nuovi talenti della scena contemporanea, come Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome. E, come da tradizione della serie, non mancheranno segreti da sbloccare e sorprese per gli appassionati.

La musica è sempre stata un elemento distintivo della saga di Tony Hawk, e anche in Pro Skater 3 + 4 non sarà da meno. Il remake presenterà una selezione musicale che spazia dal punk all’hip-hop, includendo classici come “Ace of Spades” dei Motörhead, “Mass Appeal” dei Gang Starr, “Amoeba” degli Adolescents e “96 Quite Bitter Beings” dei CKY. Inoltre, ci saranno anche brani moderni che rappresentano la scena skate di oggi, rendendo ogni sessione ancora più coinvolgente.

Chi preordina Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 avrà accesso alla Foundry Demo, disponibile a giugno, che permetterà di provare il gioco in anteprima. Inoltre, al lancio, sarà possibile sbloccare il Wireframe Tony Shader.

Per chi vuole un’esperienza più completa, la Digital Deluxe Edition offrirà personaggi esclusivi come Doom Slayer e Revenant, oltre a skate deck aggiuntivi e oggetti per la modalità Create-a-Skater. La Collector’s Edition, invece, includerà anche un Birdhouse skateboard deck a grandezza naturale con un’autentica firma stampata di Tony Hawk. Chi sceglierà una di queste due edizioni potrà giocare con tre giorni di anticipo, a partire dall’8 luglio.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (tramite Steam, Battle.net e Microsoft Store) e Nintendo Switch. Inoltre, il gioco sarà incluso al lancio per gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass, permettendo a un vasto pubblico di riscoprire due delle esperienze più amate dello skateboarding virtuale.