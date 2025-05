Torna Pokémon gioca e scambia: un evento imperdibile per l’estate 2025 in Italia

Gli appassionati di Pokémon di tutta Italia possono gioire: torna il tanto atteso evento Pokémon Gioca e Scambia nel 2025, un’iniziativa promossa da The Pokémon Company International in collaborazione con Gamevision e Nintendo. Questa manifestazione dedicata al mondo dei Pokémon offrirà un’esperienza unica ed emozionante da maggio a novembre, nelle gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia.

Quest’anno, Pokémon Gioca e Scambia promette di essere un’occasione unica per avvicinare le nuove generazioni al mondo dei Pokémon, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell’atmosfera di questa amatissima serie. Gli eventi itineranti offrono l’opportunità di scambiare carte collezionabili, affrontare sfide memorabili e provare gli ultimi titoli di videogiochi Pokémon, come Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto e Leggende Pokémon: Arceus su Nintendo Switch. Sarà possibile incontrare anche Pikachu in persona!

L’evento prenderà il via il 16 maggio al CC Oriocenter di Bergamo e proseguirà toccando città come Torino, Firenze, Arese, Genova e Rimini, con ulteriori quattro appuntamenti ancora da svelare. In ogni tappa, i visitatori potranno esplorare un’area personalizzata ricca di attività a tema, con postazioni dedicate per provare i contenuti del DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”.

Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione è “Cerca e Trova i Pokémon”, un’attività che invita i partecipanti a scovare tutti i Pokémon disseminati nei negozi dei centri commerciali per ottenere una carta speciale in regalo. *“Sarà un’esperienza da Allenatore Pokémon aperta a tutti!”*.

Non mancano le promozioni esclusive sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch, insieme alla possibilità di preordinare il nuovo attesissimo capitolo della serie Leggende Pokémon: Z-A.

Per tutte le età, per i veterani e i neofiti, Pokémon Gioca e Scambia di quest’anno promette di essere un evento da non perdere, in grado di regalare un’estate e oltre di puro divertimento nel mondo fantastico dei Pokémon.