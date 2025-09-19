TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE: inizia un nuovo viaggio epico 

L’attesissimo gioco TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE, sviluppato da Brownies inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, è ora disponibile per giocatori di tutto il mondo. Questo titolo, che unisce azione e avventura in uno spettacolare roguelite isometrico 2D, porta i giocatori a immergersi profondamente in un universo ricco di sfide e bellezza.

In questo avvincente gameplay, i giocatori si ritrovano nel tranquillo villaggio di Shinju, minacciato dal malvagio Magatsu e dal suo esercito di Magaori. Towa, la sacerdotessa del villaggio, guida un gruppo di otto personaggi giocabili unici nel loro genere per contrastare questa oscura minaccia. “Il coraggio è l’unica via percorribile”, ricorda il gioco ai suoi giocatori, impegnati a salvare Shinju e a ripristinare la pace nel mondo.

I giocatori possono scegliere due Guardiani, ciascuno dotato di armi e abilità diverse: un guardiano maneggia la spada sacra Tsurugi, mentre l’altro impugna il bastone magico Kagura. Con il progredire del gioco, le abilità dei Guardiani possono essere sbloccate e potenziate. Inoltre, esplorando e interagendo nel mondo hub del villaggio di Shinju, i giocatori possono migliorare le proprie armi e personalizzare il proprio stile di combattimento.

L’aspetto visivo del gioco è un altro punto di forza, con personaggi disegnati a mano che si muovono in scenari mozzafiato. Ogni dettaglio contribuisce a dare vita a un mondo vibrante che, sotto una superficie serena, nasconde pericoli inaspettati.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Sia gli appassionati di giochi d’azione che i fan delle avventure narrative troveranno in Towa e i suoi guardiani un’esperienza indimenticabile, dove legami unici possono essere forgiati e storie appassionanti raccontate. Nell’intraprendere questa epica missione, i giocatori esploreranno diversi territori e linee temporali, affrontando nemici e forgiando alleanze inattese.

In conclusione, chiunque sia alla ricerca di un gioco che combina un gameplay frenetico con una narrazione profonda e immersiva, troverà in TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE un’avventura degna di essere vissuta. Disponibile ora su console e PC, questo titolo promette di affascinare giocatori di ogni età e background.