Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Toyota inaugura il 2026 confermando la propria posizione di rilievo sul mercato automobilistico italiano. A gennaio il marchio giapponese è stato il primo tra quelli esteri, con 10.135 immatricolazioni e una quota del 7,1 per cento. Un risultato solido che testimonia la continuità delle performance raggiunte negli ultimi anni e che consolida la presenza di Toyota nel panorama nazionale.

In un mercato dell’auto in crescita del 6,2 per cento ma in piena fase di trasformazione, la casa giapponese dimostra di saper interpretare le nuove tendenze. Se il segmento dei clienti privati ha registrato un calo di 6,1 punti percentuali, a crescere sono state le flotte e il noleggio, che ormai coprono quasi la metà del mercato complessivo. In questo contesto, l’approccio multi-tecnologico di Toyota si conferma vincente.

La nuova Aygo X Hybrid è la protagonista assoluta del mese di gennaio: prima nella classifica delle full hybrid e tra i cinque modelli più venduti in Italia in assoluto, terza nel canale privati. Le sorelle Yaris e Yaris Cross completano il podio, rafforzando la leadership del brand nella tecnologia ibrida non plug-in.

Nel suo primo mese di consegne effettive, Aygo X Hybrid ha conquistato il 14 per cento del mercato nel segmento delle citycar, dimostrando il successo della strategia di Toyota orientata a offrire la soluzione più efficiente e sostenibile per ogni esigenza di mobilità. L’azienda sottolinea inoltre l’impatto positivo sul fronte ambientale: con oltre 650.000 vetture full hybrid già circolanti nel Paese, Toyota contribuisce a una riduzione di circa 200.000 tonnellate di CO₂ l’anno, l’equivalente del lavoro rigenerativo di almeno otto milioni di alberi.

“Il nuovo anno inizia per noi di Toyota nel migliore dei modi, confermando ottimi risultati anche questo mese. In generale, consolidiamo la nostra posizione di import leader e in particolare ci confermiamo primo marchio nel mercato full hybrid che da questo mese ha una nuova regina, la nostra piccola Aygo X che ha scavalcato le sorelle maggiori Yaris e Yaris Cross ed è oggi il modello più venduto tra le ibride full, il terzo nel canale privati e il quinto nella classifica generale. Ottimi risultati che ci fanno ben sperare in un 2026 in cui confermeremo la nostra strategia commerciale fondata su un approccio multi-tecnologico che vedrà nei prossimi mesi il lancio di importanti novità e l’arrivo dell’elettrica Toyota C-HR+.” ha dichiarato Alberto Santilli Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia

Nel comparto premium, Lexus continua la sua crescita costante con 570 immatricolazioni e una quota del 2,2 per cento, in aumento del 9 per cento rispetto allo scorso anno. La spinta principale arriva dal successo del B-SUV LBX, che conferma l’attenzione del marchio di lusso del gruppo per l’innovazione e la qualità.

Toyota e Lexus consolidano così l’avvio di un nuovo anno positivo, segnando un 2026 che si preannuncia all’insegna della leadership tecnologica, della sostenibilità e della continuità di crescita sui mercati italiani.