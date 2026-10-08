Toyota Corolla festeggia 60 anni con l’edizione speciale Anniversary

La Toyota Corolla celebra il suo 60° anniversario confermandosi come l’auto più venduta al mondo, con oltre 57 milioni di esemplari acquistati in 150 Paesi.



Per rendere omaggio a questo traguardo storico, Toyota introduce la nuova Corolla Touring Sport MY27 insieme all’esclusiva versione limitata Anniversary, disponibili anche in Italia da ottobre. L’edizione speciale si distingue per dettagli unici nello stile, equipaggiamenti migliorati e raffinati richiami commemorativi.



L’estetica della Corolla Anniversary è immediatamente riconoscibile grazie alla colorazione esclusiva New Boreal Blue metallizzato, contrastata dal tetto e dai montanti Night Sky Black, e dai cerchi in lega da 17 pollici cromati neri con finitura opaca. Gli elementi argento opaco su paraurti, soglie laterali e dettagli posteriori, insieme alle decalcomanie dedicate "60th Anniversary", donano una personalità sportiva ma elegante. All’interno spiccano battitacco personalizzati e tappetini con inserti in argento opaco, studiati appositamente per questa serie celebrativa.



La Corolla Touring Sport MY27 offre la tecnologia ibrida di quinta generazione Toyota, garanzia di prestazioni silenziose, fluide e altamente efficienti. I clienti possono scegliere tra il propulsore da 1.8 litri da 140 CV oppure, per una guida più dinamica, il 2.0 litri da 180 CV.



La dotazione tecnologica soddisfa le esigenze di connettività e comfort moderne: l’abitacolo presenta un quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici e l’innovativo sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con touchscreen da 10,5 pollici. A bordo si trovano inoltre navigazione cloud, traffico in tempo reale e percorso ottimizzato.



Grande attenzione è stata posta anche sulla sicurezza grazie al pacchetto Toyota T-Mate, che include Toyota Safety Sense con sistemi come il pre-collisione, il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia, l’allarme di uscita, il riconoscimento segnaletica e aggiornamenti software via etere per le funzionalità più recenti.



La Corolla mantiene così viva la filosofia che l’ha resa protagonista del settore automobilistico sin dal 1966: qualità superiore, versatilità e accessibilità. In Europa, e soprattutto in Italia, rappresenta ormai un punto di riferimento anche grazie alla produzione locale avviata in Turchia e Regno Unito dalla settima generazione.



La nuova Corolla Touring Sport MY27 partirà da 35.700 euro nella versione ICON e da 38.500 euro per l’anniversary edition, offrendo agli automobilisti italiani una proposta esclusiva, tecnologica e ricca di contenuti.