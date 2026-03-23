Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Ubisoft – Assassin’s Creed: The Piano Collection di Nicolas Horvath è ufficialmente disponibile

Published

Ubisoft e Harmonia mundi presentano Assassin’s Creed: The Piano Collection, un album che celebra le musiche più amate del franchise in una raffinata veste per pianoforte, eseguito dal pianista francese Nicolas Horvath. Il progetto rappresenta un incontro tra mondo videoludico e musica classica, unendo due tradizioni artistiche in apparenza lontane attraverso una collaborazione d’eccezione con la Philharmonie de Paris.

Nicolas Horvath è noto per la sua versatilità e per l’audacia delle sue interpretazioni, che spaziano dal minimalismo alla sperimentazione. In passato ha collaborato con importanti compositori come Philip Glass e Terry Riley. Gamer appassionato, Horvath ha spesso sostenuto l’importanza di portare la musica dei videogiochi nei palcoscenici classici. Con questo progetto, rinnova il suo impegno nel creare un ponte culturale tra due mondi apparentemente distanti.

Oltre a eseguire le composizioni, Horvath ha partecipato attivamente alla loro trasposizione insieme all’arrangiatrice canadese Julie Lamontagne e al supervisore musicale di Ubisoft Simon Landry. L’artista ha espresso grande entusiasmo per il progetto e per il dialogo che potrà nascere con gli appassionati della serie: “Non vedo l’ora di interagire con i fan di Assassin’s Creed, ascoltare i loro pensieri e scoprire come si sono connessi emotivamente con tutte le scelte artistiche che abbiamo fatto. Gli appassionati di musica videoludica dovrebbero poter sentire tutto l’amore che abbiamo messo in questo progetto.”

L’album, distribuito da Harmonia mundi, è stato registrato su un pianoforte storico appartenuto alla celebre pedagoga Nadia Boulanger e oggi parte della collezione del Musée de la musique di Parigi. Assassin’s Creed: The Piano Collection segna inoltre un traguardo importante: sarà la prima colonna sonora di un videogioco a entrare nella prestigiosa Stradivari Collection della Philharmonie de Paris.

Marie Pauline Martin, direttrice della Philharmonie de Paris, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, definendola un punto di svolta per la collaborazione tra istituzioni musicali e industria del videogioco.

L’album è già disponibile sulle principali piattaforme digitali e sarà presentato dal vivo in un concerto esclusivo il 23 giugno alla Philharmonie de Paris, all’interno della mostra Video Games & Music, in programma dal 2 aprile al 1° novembre 2026. Durante la serata, Horvath eseguirà dal vivo la tracklist completa, offrendo un’esperienza immersiva che unisce l’intimità del pianoforte alle emozioni del mondo di Assassin’s Creed.

Per i collezionisti e gli appassionati di vinile, la musica dell’album sarà disponibile in due versioni: Standard LP e Deluxe 2LP, entrambe già preordinabili con spedizione prevista per la metà del 2026.

Il progetto artistico si integra con un videoclip ufficiale del brano “Ezio’s Family”, uno dei temi più celebri del franchise, dove Horvath suona un pianoforte a coda Steinway & Sons del 1928, modello A, nell’anfiteatro della Philharmonie de Paris.

Assassin’s Creed: The Piano Collection va oltre l’omaggio musicale: è un esperimento culturale che unisce memoria e modernità, tradizione e innovazione, riaffermando il valore artistico delle colonne sonore dei videogiochi come nuovo linguaggio musicale del XXI secolo.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Spettacolo

Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Motori

Kia presenta due nuove installazioni alla Milano Design Week 2026

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Beauty

GOOVI presenta MATCH 2 GLOW: il blush in crema 2 in 1 per un effetto bonne-mine naturale

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

DITONELLAPIAGA: fuori domani “Miss Italia”

Motori

Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Giochi

Epoch presenta una nuova galassia di giochi ispirati a Super Mario Galaxy – Il Film

Motori

CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

Spettacolo

Zendaya torna in “Euphoria 3”: da aprile su Sky e NOW il cult HBO dedicato alle inquietudini di una generazione

Senza categoria

“Per Sempre”: il nuovo vinile da collezione di Ornella Vanoni e Gino Paoli celebra l’unione artistica più iconica della musica italiana

Motori

Nissan rinnova la gamma JUKE: ecco il nuovo allestimento top Pulse

Motori

“Follow the CUPRA”: sei concerti in Europa per svelare la nuova CUPRA Raval

Motori

Nuovo Toyota RAV4: design rinnovato e tecnologia all’avanguardia per l’icona dei SUV

Giochi

Debutta Pokémon Champions: inizia una nuova era per le lotte Pokémon

Motori

Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black Edition

Giochi

Ubisoft – Assassin’s Creed: The Piano Collection di Nicolas Horvath è ufficialmente disponibile

Motori

DENZA Z9GT debutta in Europa: la shooting brake elettrica e ibrida che ridefinisce il lusso tecnologico

Motori

Leapmotor apre l’ordinabilità di T03 Van: la nuova soluzione elettrica per la mobilità professionale urbana
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Netflix porta “Assassin’s Creed” a Cinecittà: una nuova conferma del prestigio internazionale degli Studi

Le riprese della serie internazionale “Assassin’s Creed” targata Netflix inizieranno a Cinecittà, sancendo un ulteriore riconoscimento per gli Studi romani, da sempre punto di...

23 Marzo 2026