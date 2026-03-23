Ubisoft – Assassin’s Creed: The Piano Collection di Nicolas Horvath è ufficialmente disponibile

Ubisoft e Harmonia mundi presentano Assassin’s Creed: The Piano Collection, un album che celebra le musiche più amate del franchise in una raffinata veste per pianoforte, eseguito dal pianista francese Nicolas Horvath. Il progetto rappresenta un incontro tra mondo videoludico e musica classica, unendo due tradizioni artistiche in apparenza lontane attraverso una collaborazione d’eccezione con la Philharmonie de Paris.

Nicolas Horvath è noto per la sua versatilità e per l’audacia delle sue interpretazioni, che spaziano dal minimalismo alla sperimentazione. In passato ha collaborato con importanti compositori come Philip Glass e Terry Riley. Gamer appassionato, Horvath ha spesso sostenuto l’importanza di portare la musica dei videogiochi nei palcoscenici classici. Con questo progetto, rinnova il suo impegno nel creare un ponte culturale tra due mondi apparentemente distanti.

Oltre a eseguire le composizioni, Horvath ha partecipato attivamente alla loro trasposizione insieme all’arrangiatrice canadese Julie Lamontagne e al supervisore musicale di Ubisoft Simon Landry. L’artista ha espresso grande entusiasmo per il progetto e per il dialogo che potrà nascere con gli appassionati della serie: “Non vedo l’ora di interagire con i fan di Assassin’s Creed, ascoltare i loro pensieri e scoprire come si sono connessi emotivamente con tutte le scelte artistiche che abbiamo fatto. Gli appassionati di musica videoludica dovrebbero poter sentire tutto l’amore che abbiamo messo in questo progetto.”

L’album, distribuito da Harmonia mundi, è stato registrato su un pianoforte storico appartenuto alla celebre pedagoga Nadia Boulanger e oggi parte della collezione del Musée de la musique di Parigi. Assassin’s Creed: The Piano Collection segna inoltre un traguardo importante: sarà la prima colonna sonora di un videogioco a entrare nella prestigiosa Stradivari Collection della Philharmonie de Paris.

Marie Pauline Martin, direttrice della Philharmonie de Paris, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, definendola un punto di svolta per la collaborazione tra istituzioni musicali e industria del videogioco.

L’album è già disponibile sulle principali piattaforme digitali e sarà presentato dal vivo in un concerto esclusivo il 23 giugno alla Philharmonie de Paris, all’interno della mostra Video Games & Music, in programma dal 2 aprile al 1° novembre 2026. Durante la serata, Horvath eseguirà dal vivo la tracklist completa, offrendo un’esperienza immersiva che unisce l’intimità del pianoforte alle emozioni del mondo di Assassin’s Creed.

Per i collezionisti e gli appassionati di vinile, la musica dell’album sarà disponibile in due versioni: Standard LP e Deluxe 2LP, entrambe già preordinabili con spedizione prevista per la metà del 2026.

Il progetto artistico si integra con un videoclip ufficiale del brano “Ezio’s Family”, uno dei temi più celebri del franchise, dove Horvath suona un pianoforte a coda Steinway & Sons del 1928, modello A, nell’anfiteatro della Philharmonie de Paris.

Assassin’s Creed: The Piano Collection va oltre l’omaggio musicale: è un esperimento culturale che unisce memoria e modernità, tradizione e innovazione, riaffermando il valore artistico delle colonne sonore dei videogiochi come nuovo linguaggio musicale del XXI secolo.