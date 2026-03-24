UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Dopo i singoli “Carro Armato”, “Bouquet”, “Sassolini” e “Dissacrante”, Umarell annuncia il suo quarto e più ambizioso progetto discografico: “1000%”, in uscita venerdì 24 aprile per Dischi Sotterranei. Un titolo che dichiara fin da subito la sua intenzione di spingersi oltre, di raccontare senza filtri la tensione tra forza apparente e fragilità reale. Il vinile rosso del disco è già disponibile in pre-order.

“1000%” è, nelle parole del comunicato, un “progetto che racconta il momento in cui si diventa grandi senza essere pronti”. È un lavoro di identità, di autodifesa e di cambiamento, una cronaca intima di un ventenne che si muove sul filo tra ciò che era e ciò che sta diventando. Il disco attraversa sentimenti contrastanti – lutto, rabbia, ironia e bisogno di fede – descrivendo, canzone dopo canzone, le diverse reazioni alla crescita: chi indossa un’armatura per proteggersi (“Carro Armato”), chi trasforma il dolore in rito collettivo (“Bouquet”), chi difende la propria innocenza (“Sassolini”).

Il fulcro del progetto è l’espressione “essere al mille per cento”: non come segno di forza, ma come necessità di dimostrarla, costruendo una corazza fatta di entusiasmo e controllo. È un diario di formazione che attraversa un anno e mezzo di crescita personale, disillusione e studio, un periodo sospeso tra la fine del liceo e gli inizi dell’età adulta.

Musicalmente l’album alterna momenti minimali e confessionali a esplosioni distorte e frenetiche. Si muove tra folk popolari, cori comunitari e chitarre brillanti, intrecciando l’organico e il digitale in un equilibrio libero da gerarchie. Violini, autotune, chitarre acustiche e 808 convivono in un mosaico sonoro che riflette la duplice anima di Umarell: vulnerabile e ironico, analogico e digitale.

La copertina, scattata da Bebo Cassanelli nel 2024 e poi “rifotografata” con un vecchio iPhone, mostra Umarell in primo piano con un vestito zebrato della madre e il volto coperto da un alone nero. L’immagine, volutamente imperfetta, nasce in un momento di fragilità e rappresenta simbolicamente il dolore, la rabbia e la perdita di innocenza che hanno accompagnato la nascita del disco.

Dietro il nome Umarell si cela il musicista e produttore bolognese Martin Giovannella, classe 2023 nel panorama musicale grazie al debutto con l’album Cantiere. Fin dall’inizio il suo progetto ha mescolato elettronica, indie e trap, con influenze grime, drum and bass e trip-hop. Con il secondo disco, Bologna!, Giovannella ha firmato un intenso omaggio alla sua città, mentre il terzo lavoro, Rock & Roll (2025), ha esplorato un suono più electroclash, giocando con l’attitudine provocatoria e ironica del rock.

Negli ultimi anni Umarell ha portato la sua musica in tour tra Italia e estero, con date a Bologna, Milano, Torino, New York e Lugano. Il live si è evoluto con l’ingresso del batterista Gumo, rendendo lo spettacolo più esplosivo e corale. La sua crescita come performer si è riflessa anche nella nascita del format La Festa Umarell, dedicato ad altri artisti emergenti, segno della sua volontà di costruire una scena condivisa e indipendente.

Con l’uscita di “1000%”, prevista per il 24 aprile 2026, Umarell apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico. È un disco che incarna il desiderio di mostrarsi interamente: senza maschere, ma sempre, come dice il titolo, “al mille per cento”.