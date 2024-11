Un Natale di creatività e fantasia con le novità F.I.L.A.

Durante il periodo più magico dell’anno, quando le case si riempiono di decorazioni scintillanti e l’atmosfera si fa calda e accogliente, F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – presenta le sue proposte natalizie. Sotto i marchi Didò, GIOTTO be-bè e GIOTTO, le nuove idee regalo sono pensate per trasformare il tempo delle feste in un’esperienza creativa e coinvolgente, stimolando l’immaginazione e la crescita dei più piccoli.

Le novità firmate Didò puntano a stimolare manualità e gioco libero, accompagnando bambine e bambini in avventure fantasiose. Il classico secchiello Didò, con il nuovo formato NataleMio, si veste a festa in una speciale edizione natalizia che include formine personalizzate e cartoncini con personaggi iconici del Natale, per dare vita a un villaggio festoso. A completare il set, una tag a forma di stella da personalizzare con il nome del destinatario, aggiungendo un tocco magico.

Per chi vuole immergersi nei colori, il Didò Maxi Arcobaleno offre una valigetta extra-large con venti salsicciotti in tonalità fluo, pastello e glitter, insieme agli iconici attrezzini Didò. Sul retro della confezione si trova un tutorial in sei passaggi per modellare una coloratissima giraffa, stimolando creatività e manualità. L’amore per gli unicorni prende forma con il set Didò Gioca e Crea Maxi Unicorn, che include una maxi formina innovativa, 450 grammi di pasta Didò in colori classici e glitter, oltre a stickers metallizzati e uno scenario incantato per dare vita a creature magiche.

La linea GIOTTO be-bè, pensata per i più piccoli, unisce sicurezza, qualità e apprendimento. Il set My Wow Creations trasforma il gioco di ruolo in un’esperienza creativa grazie a sei maschere da colorare e personalizzare, come pirata, principessa e astronauta. Il coperchio della scatola diventa uno specchio, aggiungendo un dettaglio divertente e funzionale. Con il set My First Colouring Play Set, invece, i bambini possono sviluppare capacità cognitive attraverso un’attività che insegna a riconoscere le relazioni logiche tra grande e piccolo. La confezione include quattordici pennarelli superlavabili e dieci schede da colorare, pensate per bambini già sotto i tre anni.

Le collezioni GIOTTO Art Lab offrono veri e propri stimoli artistici seguendo le ultime tendenze. La Candy Collection trasporta in un mondo di delicate tonalità pastello e grafiche ispirate ai dolci. All’interno del set si trovano strumenti come i GIOTTO Turbo Glitter Pastel e gli Acquerelli Candy Collection, ideali per creare sculture di carta e opere tridimensionali. L’esplosione di colore della Fluo Mania, invece, è perfetta per aggiungere energia e contrasto ai disegni, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte in stile Urban Pop. Grazie a strumenti come i pastelli GIOTTO Mega Fluo e un blocco Canson A5, ogni creazione prende vita con intensità e dinamismo.

Con le novità F.I.L.A., il Natale si arricchisce di proposte che uniscono divertimento, apprendimento e qualità. Le famiglie di ieri, oggi e domani possono vivere momenti unici all’insegna del gioco e della fantasia, per un periodo natalizio davvero indimenticabile.