Una nuova avventura ti aspetta in WoW Classic con Blackwing Lair

la ricerca di fama e gloria continua con i campioni dell’Orda e dell’Alleanza che iniziano la loro discesa nelle terrificanti profondità di Blackwing Lair (Fortezza dell’Ala Nera), ora disponibile sui reami di tutto il mondo in WoW Classic.

I personaggi che hanno completato le missioni per l’ingresso potranno farsi strada in quest’incursione da otto boss per scoprire quali segreti sta nascondendo Nefarian, figlio maggiore di Deathwing (Alamorte), nella sua fortezza alla sommità di Blackrock Mountain (Massiccio Roccianera).

