Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Undisputed, il videogioco di boxe realistica firmato Steel City Interactive e pubblicato da PLAION, è ora disponibile su PlayStation Plus Essential. Questo titolo, già acclamato per la sua accuratezza tecnica e la fedeltà con cui riproduce i movimenti e le dinamiche del pugilato professionistico, si prepara a conquistare nuovi giocatori grazie alla sua inclusione nel servizio in abbonamento di Sony.

Per accompagnare chi si avvicina per la prima volta al ring digitale, Steel City Interactive ha realizzato una nuova serie di tutorial pensata per guidare i giocatori dai primi jab fino alle sfide più impegnative. Il primo episodio, già disponibile online, introduce le basi del combattimento, illustrando come difendersi, sferrare attacchi efficaci e gestire la stamina nel corso degli incontri.

Undisputed si distingue per un’autenticità senza precedenti nel panorama dei giochi sportivi. Il titolo propone meccaniche di combattimento profondamente strategiche, più di 70 pugili con licenza ufficiale e una grafica di livello cinematografico che riproduce danni realistici, sudore e deformazioni facciali. Le animazioni e i dettagli visivi sono progettati per trasmettere tutta la fisicità e la tensione di un vero incontro sul ring.

La modalità Carriera, definita dagli sviluppatori come “un epico viaggio da pugile dilettante a campione indiscusso”, permette di costruire una carriera completa, affrontando avversari con stili e strategie differenti. I giocatori potranno dare vita al proprio lottatore ideale grazie a un editor dettagliato che consente di personalizzare ogni elemento, dal fisico ai tatuaggi, dai pantaloncini ai guantoni.

Il roster del gioco include leggende come Muhammad Ali e Sugar Ray Robinson, insieme a stelle contemporanee come Tyson Fury e Canelo Álvarez. Presenti anche alcune delle più note campionesse della categoria femminile, tra cui Katie Taylor e Claressa Shields. A rendere l’esperienza ancora più autentica contribuiscono la collaborazione con enti ufficiali come WBC e British Boxing Board of Control, la presenza di marchi riconosciuti del mondo della boxe e le iconiche introduzioni annunciate dalla voce del leggendario Jimmy Lennon Jr.

Le meccaniche di gioco rivoluzionarie e il sistema di combattimento multilivello fanno di Undisputed un punto di riferimento per chi desidera una simulazione tecnica ma accessibile, capace di offrire un equilibrio perfetto tra realismo e divertimento. Ogni combattente è caratterizzato da attributi distinti e stili di intelligenza artificiale unici, garantendo una varietà di sfide sempre nuova.

Undisputed è disponibile non solo su PS Plus, ma anche per l’acquisto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Con la sua cura per i dettagli, il realismo grafico e una fedele rappresentazione del mondo del pugilato, Undisputed si propone come la simulazione di boxe definitiva, capace di trasmettere non solo l’adrenalina del combattimento, ma anche la disciplina e la strategia che caratterizzano questo sport.