Connect with us

Hi, what are you looking for?

Vasari e Roma

Società

Vasari e la Maniera Moderna a Roma

Published

Vasari e Roma: l’inventore della “Maniera Moderna” è la mostra che celebra il legame intenso tra il maestro aretino e la città eterna, manifestato attraverso il connubio tra arte, architettura e disegno. Le 70 opere esposte a Palazzo Caffarelli dal 20 marzo al 19 luglio, espressione del grande discorso scientifico e culturale iniziato ad Arezzo, ripercorrono la straordinaria carriera dell’artista del Rinascimento a Roma.

Considerato il genio della Maniera Moderna, incarna lo straordinario ruolo di interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo. Promotore della tecnica e del disegno, riconosce in quest’ultimo lo strumento ideale dell’autentica espressione e dichiarazione intima dell’anima dell’artista. Il disegno per Vasari diviene quindi padre delle arti e della progettazione definendo l’evoluzione dell’artista da artigiano ad intellettuale. Roma, perno ed espressione di una reciproca influenza coltivata nel continuo confronto tra l’arte antica e i modelli della modernità, accoglie l’artista nei suoi soggiorni offrendo terreno fertile per la sua formazione come primo artista accademico.

La mostra si articola e si sviluppa in quattro sezioni che guidano il pubblico nei soggiorni vasariani dell’artista a Roma offrendo l’occasione unica di ammirare due capolavori di Vasari come artista: la “Natività” del 1538, nota come Notte di Camaldoli e l'”Orazione nell’orto” del 1571. Completa il percorso un importante prestito del Museo ungherese Móra Ferenc Múzeum di Szeged: l'”Annunciazione” (1570-1571). Incisioni, lettere, medaglie, sculture e dipinti, di cui sedici autografi insieme a sette disegni: tra questi spiccano la “Resurrezione” realizzata insieme a Raffaellino del Colle (1545) dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, la “Resurrezione di Cristo” (1550) dalla Pinacoteca Nazionale di Siena e il “Ritratto di gentiluomo” conservato nei Musei di Strada Nuova-Palazzo Bianco di Genova.

Tra le opere in mostra vengono evocate dunque le immagini legate a Roma, alla sua conoscenza ed ai suoi edifici, nel legame quindi tra il patrimonio archeologico e gli artisti rinascimentali. Vasari plasma per primo la figura dello storico dell’arte forte della sua esperienza pratica nei cantieri romani dei papi, a cui si deve la decorazione della Cancelleria e della Sala Regia, e della sua esperienza tecnica dedicata al consolidamento del rapporto con Michelangelo, suo primo maestro.

Vasari e Roma è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata con MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. La mostra e il catalogo, edito da Gangemi, sono curati da Alessandra Baroni.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

Spettacolo

Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Spettacolo

Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Tecnologia

Samsung punta a rivoluzionare la condivisione file tra dispositivi

Tecnologia

LG StanbyME 2: nuovi accessori per uno schermo portatile ancora più versatile e smart

Spettacolo

Amedeo Minghi entra nel roster di DM Produzioni e annuncia il nuovo tour 2026
Vasari e Roma

Società

Vasari e la Maniera Moderna a Roma

Spettacolo

Netflix porta “Assassin’s Creed” a Cinecittà: una nuova conferma del prestigio internazionale degli Studi

Motori

Microlino e BEN unite per una nuova era della micro-mobilità elettrica in Europa

Società

Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

Motori

Opel torna alle monoposto: debutto in Formula E 2026-2027

Spettacolo

Myles Smith annuncia il nuovo album “My Mess, My Heart, My Life” e un’unica data in Italia

Tecnologia

IA agentica: la nuova frontiera della sicurezza secondo Cisco Talos

Motori

MAK amplia la gamma KULT: nuova misura 8.5×20 dedicata alla BMW iX3

Spettacolo

K-pop is Coming: il tour che accende l’Italia con ritmo, energia e spettacolo

Spettacolo

I CLIFFORDS si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: apriranno il concerto di Florence and The Machine

Società

“Quarta Repubblica – Speciale Referendum”: Nicola Porro in diretta su Retequattro

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia con due imperdibili concerti a Roma e Milano

Dopo tre anni di assenza, Gilberto Gil è pronto a tornare in Italia con il suo nuovo tour “Gilberto Gil in Concert”, per due...

4 giorni ago
Time Garden di Gulistan Time Garden di Gulistan

Società

Roma, la mostra Time Garden di Gulistan. Arte cinese e Via della Seta alla Galleria Nazionale

Dal deserto di Dunhuang alla luce di Roma. La pittura dell’artista cinese Gulistan arriva per la prima volta nella Capitale con la mostra “Time...

11 Marzo 2026

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

A diciannove anni dall’esplosione mondiale della telenovela argentina “Il Mondo di Patty”, le protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano a condividere il palco...

24 Febbraio 2026

Società

Vivere nelle strade più belle d’Europa: da Parigi a Roma, ecco quanto costa

Quanto costa abitare in una delle vie più iconiche e affascinanti del continente? Secondo un’analisi condotta da Abitare Co., società di intermediazione e servizi...

12 Febbraio 2026