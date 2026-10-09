Vaultbreakers: disponibile la demo gratuita del GdR d'azione annunciato da BetaDwarf e Square Enix Collective

Vaultbreakers debutta su Steam con una demo gratuita, segnando una nuova collaborazione tra BetaDwarf e Square Enix Collective, la divisione globale dedicata al supporto degli sviluppatori indipendenti.

Si tratta di un GdR d'azione e d'estrazione con visuale dall'alto, dove l'obiettivo principale è affrontare boss feroci, esplorare un mondo dinamico e recuperare reliquie leggendarie. L'avventura si svolge sulle rovine di Dragonvault, un'imponente isola fluttuante da cui i giocatori dovranno recuperare manufatti preziosi e poi cercare di fuggire con successo.

Nella demo appena pubblicata su Steam, i videogiocatori potranno esplorare una sezione della prima mappa e affrontare una serie di missioni impersonando uno dei due Vaultbreakers disponibili: Nymera, elfa specializzata nel combattimento a distanza, oppure Bjornir, potente guerriero noto per attacchi di ghiaccio e grande resistenza. I Vaultbreakers sono campioni scelti appositamente per recuperare gli artefatti dai pericolosi Vault sparsi nell'ambientazione di gioco.

Solo recuperando i manufatti sarà possibile aprire un portale e infiltrarsi nell'isola. Le missioni della demo guidano i giocatori verso il loro primo Vault, culminando in un epico scontro finale con un boss per riuscire ad aprirlo.

La demo offre fino a sette ore di gioco sia in solitaria sia in modalità cooperativa online con fino a tre giocatori, scegliendo tra due livelli di difficoltà PvE. Il gameplay promette grande rigiocabilità grazie a un mondo che cambia dinamicamente in base alle scelte dei partecipanti.

La versione completa del titolo includerà la modalità PvPvE e cinque eroi selezionabili. I tre personaggi non accessibili nella demo saranno invece disponibili durante il prossimo Alpha PvPvE playtest previsto per il 15 ottobre.

Vaultbreakers si prepara così a conquistare gli appassionati degli action RPG cooperativi offrendo un mix tra azione, strategia e lavoro di squadra in un universo ricco di sorprese.