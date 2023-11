“Vieni a prenderlo nel Custom”: un talk sulla prevenzione maschile durante il “Movember”

In occasione delle registrazioni della nuova stagione del podcast di successo “Cazzi Nostri – Cose tra maschi”, un viaggio alla scoperta dell’organo maschile per sfatare falsi miti e abbattere tabù (prodotto da OnePodcast), Diego Passoni e l’urologo Nicola Macchione incontrano il pubblico giovedì 16 novembre da Candiani Custom a Milano (Piazza Mentana, 3 – ore 19.00) per lo speciale talk sulla prevenzione maschile “Vieni a prenderlo nel Custom” durante Movember, l’evento annuale che si svolge nel corso del mese di novembre a scopo benefico.

Un momento da non perdere durante il quale Candiani presenta la realizzazione di 100 boxer limited edition in denim, ideati insieme a Cazzi Nostri in collaborazione con Culo Camicia, il cui ricavato sarà destinato alle iniziative legate al mese della prevenzione del carcinoma alla prostata e di altre patologie legate al mondo della salute maschile di Movember Foundation.

Solo 2 italiani su 10 si fanno visitare periodicamente da un urologo e soltanto dopo i 50 anni di età. Succede perché alcuni temi legati alle problematiche maschili e alla loro prevenzione restano ancora tabù. Ecco perché l’annuncio della nuova stagione di “Cazzi Nostri – Cose tra maschi”, attualmente in fase di registrazione, non poteva trovare agenda migliore di Movember, l’evento annuale della durata di un mese (novembre, appunto) durante il quale i partecipanti si fanno crescere i baffi per raccogliere fondi e diffondere la consapevolezza sulla prevenzione maschile.

Durante l’evento “Vieni a prenderlo nel Custom”, Diego Passoni e Nicola Macchione improvviseranno un talk informale sugli argomenti legati alle patologie alla prostata, rispondendo alle domande dei curiosi sui temi più delicati, e presenteranno la limited edition di boxer in denim ideata da Cazzi Nostri e Candiani Denim in collaborazione con Culo Camicia, un brand 100% italiano e 100% circolare che ricicla vecchie camicie trasformandole in boxer e shorts. Il profitto dei boxer, in vendita a 35,00 euro, verrà destinato alle attività benefiche legate al mese della prevenzione maschile e patrocinate dalla Movember Foundation.