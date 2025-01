Virtua Fighter 5 R.E.V.O. : disponibile su Steam

Il celebre franchise di combattimento Virtua Fighter fa il suo ritorno in grande stile con l’uscita di Virtua Fighter 5 R.E.V.O., disponibile da oggi su Steam. Questa release rappresenta un momento storico per la saga, segnando il suo debutto ufficiale sulla piattaforma PC. Per celebrare l’evento, SEGA ha lanciato una promozione speciale: per un periodo limitato, il gioco è acquistabile con uno sconto del 20%.

Basato sull’acclamato Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown™, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. introduce il rollback netcode, garantendo sessioni online più fluide e reattive, e porta con sé i primi importanti aggiustamenti al bilanciamento in oltre 13 anni. Inoltre, il supporto ai 60 fps fino alla risoluzione 4K assicura un’esperienza visiva e di gameplay senza precedenti, perfetta per chi vuole dimostrare di essere il miglior combattente del mondo.

Oltre alla versione base, SEGA ha reso disponibile anche Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – 30th Anniversary Edition, acquistabile su Steam a 49,99€, con lo sconto speciale del 20% per un periodo limitato. Questa edizione celebrativa include contenuti esclusivi pensati per i fan di lunga data della serie:

Una Collezione di Colonne Sonore della 30th Anniversary Edition con oltre 200 brani inediti.

con oltre 200 brani inediti. Un Artbook esclusivo , ricco di schizzi e illustrazioni mai viste prima dalla fase di pre-produzione del gioco originale.

, ricco di schizzi e illustrazioni mai viste prima dalla fase di pre-produzione del gioco originale. Un Set di costumi da bagno del 30° Anniversario , che aggiunge un tocco di stile estivo per tutti i personaggi.

, che aggiunge un tocco di stile estivo per tutti i personaggi. Il DLC Legendary Pack , che include personalizzazioni, stage, modelli di personaggi e musiche di sottofondo tratte dal primo Virtua Fighter.

, che include personalizzazioni, stage, modelli di personaggi e musiche di sottofondo tratte dal primo Virtua Fighter. Il Pacchetto di Collaborazione con la serie Yakuza , con costumi speciali, musica di sottofondo e timbri ispirati al leggendario franchise di SEGA.

, con costumi speciali, musica di sottofondo e timbri ispirati al leggendario franchise di SEGA. Titoli per il rank in-game del 30° Anniversario .

. Un set di Wallpaper celebrativi per festeggiare questa importante ricorrenza.

Durante l’ultimo VF Direct, SEGA ha annunciato il Virtua Fighter Open Championship, un torneo globale aperto a tutti i giocatori della versione Steam di Virtua Fighter 5 R.E.V.O.. L’evento si svolgerà nella primavera del 2025, con i migliori giocatori delle qualificazioni regionali che si sfideranno nel prestigioso Grand Final Tournament. Maggiori dettagli verranno rivelati prossimamente.

I fan interessati a saperne di più possono visitare il sito ufficiale di Virtua Fighter 5: R.E.V.O. o entrare nella community ufficiale su Discord per rimanere aggiornati su tutte le novità.