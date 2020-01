Xbox Console Streaming arriva in preview in tutti i Paesi Xbox One

Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato l’estensione del numero dei Paesi in cui è possibile testare in preview Xbox Console Streaming, da oggi disponibile in tutti i territori supportati da Xbox One, Italia inclusa.

Lanciato in anteprima per gli Xbox Insiders ad ottobre 2019 solo in US e UK, Xbox Console Streaming è una nuova funzionalità di sistema che consente ai giocatori di accedere ai propri giochi installati su Xbox One, inclusi i titoli presenti nel catalogo Xbox Game Pass, da uno smartphone o tablet Android, attraverso lo streaming direttamente dalla console.

A partire da oggi, gli Xbox Insiders di tutti i Paesi Xbox One potranno testare in preview Xbox Console Streaming, contribuendo a costruire il futuro del game streaming.

