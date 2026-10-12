XPENG G9L: il nuovo SUV di lusso AI debutta a Parigi e apre gli ordini in Europa

XPENG ha presentato al Salone dell'Automobile di Parigi 2026 il suo nuovo SUV di punta G9L, aprendo contemporaneamente gli ordini per il mercato europeo e segnando una tappa chiave nel piano di espansione globale del marchio, che coinvolgerà 64 paesi e regioni.



Il G9L ridefinisce il concetto di lusso grazie a tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, dimensioni generose e soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di business, famiglie e attività outdoor. Il SUV sarà disponibile in configurazioni a sei o sette posti e vanta un abitacolo spazioso, impreziosito dalla nuova tecnologia AI-Driven Active Adaptive Seating. Grazie a sensori avanzati, i sedili si adattano automaticamente alla corporatura dei passeggeri, offrendo seduta attiva per il conducente e modalità Zero-Gravity per il passeggero anteriore.



Massimo comfort e attenzione ai dettagli caratterizzano ogni aspetto della vettura: sedili in pelle nappa con funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio nelle prime due file, schienali e poggiapiedi regolabili elettricamente e sedili individuali in seconda fila. L'elevata insonorizzazione è assicurata da vetri acustici, pneumatici silenziosi e sistemi di cancellazione del rumore, mentre le tendine parasole elettriche su tre lati garantiscono privacy e protezione.



Il bagagliaio posteriore offre 367 litri di capacità, a cui si aggiungono 65 litri nel frunk, permettendo il trasporto di sette trolley da cabina. A bordo, spiccano anche il frigorifero bi-zona da 12,5 litri, uno schermo posteriore da 21,4 pollici con risoluzione 3K e un impianto audio premium con 23 altoparlanti.



L'esperienza digitale è affidata ad una plancia con display centrale da 17,3 pollici, quadro strumenti da 8,8 pollici e Head-Up Display a realtà aumentata (AR-HUD). L'assistente vocale Hey XPENG riconosce fino a sei zone distinte dell'abitacolo e la vettura offre aggiornamenti software OTA continui.



XPENG è inoltre la prima casa automobilistica dell'Asia-Pacifico a integrare Google Maps nativamente a bordo per i mercati internazionali.



Notevoli anche le prestazioni su strada: il G9L con trazione integrale bi-motore eroga 430 kW e 695 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. L'autonomia, nella versione RWD Long Range Ultra, raggiunge i 591 km WLTP, con ricarica ultra-rapida 5C che consente dal 10% all'80% di batteria in soli 11,7 minuti.



Grazie a sospensioni pneumatiche regolabili, sterzata posteriore attiva e piattaforma a 800V, il G9L è progettato tanto per il comfort urbano quanto per l'off-road, offrendo altezza da terra fino a 216 mm e capacità di guado di 700 mm. Inoltre, il gancio traino elettrico supporta fino a 2 tonnellate e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) consente di alimentare dispositivi esterni fino a 6 kW.



Nella versione G9L Ultra, dal 2027 sarà introdotto il sistema XPENG NGP (Next Generation Pilot), che grazie all'architettura AI Vision-Language-Action di seconda generazione promette di passare dall'assistenza di livello 2 alla guida autonoma di livello 4, senza passaggi intermedi. L'integrazione del sistema sarà progressiva e soggetta alle normative locali. Il sistema NGP riconosce segnaletica e regole europee, permette la navigazione in strade strette, la ricostruzione 3D degli ostacoli e il parcheggio da remoto.



Sicurezza e produzione europea sono punti di forza. Il SUV è stato sviluppato nel rispetto dei principali standard internazionali (Euro NCAP, ANCAP, C-NCAP, C-IASI), include fino a dieci airbag e introduce soluzioni avanzate di sicurezza, tra cui frenata d'emergenza automatica, assistenza in caso di incapacità del conducente e architettura di ridondanza mutuata dal settore aeronautico.



Il modello ha superato 192 crash test e più di 110 protocolli di prova, con lo sviluppo avvenuto anche presso l'impianto Magna di Graz, in Austria.



Sarà possibile conoscere e scoprire da vicino il nuovo G9L durante il Salone dell'Automobile di Parigi dal 12 al 18 ottobre nel Padiglione 6, Stand A51.