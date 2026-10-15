Yamaha svela le nuove livree 2027 per XSR900 e XSR900 GP: stile e storia in movimento

Yamaha presenta le nuove colorazioni 2027 per XSR900 e XSR900 GP: Neon White ispirata alla YZF 750R degli anni '90 e Legend Blue dedicata a Christian Sarron.

Yamaha torna a far battere il cuore degli appassionati di moto retrò con l'annuncio ufficiale della nuova gamma Sport Heritage 2027. A partire dal primo trimestre del prossimo anno, la casa di Iwata porterà sui mercati internazionali le rinnovate Yamaha XSR900 e Yamaha XSR900 GP, due modelli capaci di coniugare il fascino intramontabile delle corse del passato con la più avanzata ingegneria moderna.

La nuova Yamaha XSR900 2027 si presenta al pubblico con una veste stilistica del tutto inedita, pensata per chi non intende passare inosservato. Il Centro Stile Yamaha ha scelto di rendere omaggio alla leggendaria YZF 750R pink degli anni '90, traducendo quell'estetica sfrontata e vivace in un linguaggio moderno e raffinato.

A dominare la scena è l'inedito contrasto cromatico: il telaio in finitura silver abbraccia una carrozzeria a base bianca, arricchita da brillanti accenti rosa e dettagli in blu disposti sul serbatoio e sui fianchetti laterali. A muovere questo gioiello di design rimane il confermatissimo motore tricilindrico CP3, punto di riferimento della categoria per erogazione, agilità e risposta del gas. Oltre alla spettacolare livrea Neon White, il modello sarà disponibile nella classica ed elegante tinta Midnight Black.

Per gli amanti delle competizioni d'epoca e del motomondiale degli anni '80, la vera regina della gamma è la Yamaha XSR900 GP 2027. Il modello flagship di casa Yamaha celebra una delle icone più amate del Grand Prix: il pilota francese Christian Sarron.

La nuova livrea Legend Blue si ispira direttamente alla Sonauto Yamaha con cui il campione transalpino conquistò la vittoria iridata. Il design iconico propone i celebri speedblock azzurri che corrono lungo il serbatoio e le carenature laterali, contornati da strisce gialle ad alto impatto visivo. A completare l'estetica racing troviamo las inconfondibili tabelle portanumero gialle posizionate sul cupolino e sul coprisella passeggero. Chi preferisce uno stile differente potrà comunque scegliere la XSR900 GP nella già nota colorazione Legend Yellow.

Entrambe le novità della serie Sport Heritage saranno disponibili presso la rete dei concessionari ufficiali Yamaha a partire dal primo trimestre del 2027. Tra una meccanica d'eccellenza garantita dal propulsore CP3 e uno stile unico che affonda le radici nella gloriosa storia del motorsport, la casa giapponese si appresta a definire nuovamente i canoni del segmento neo-retrò.