Yamaha pronta a celebrare 70 anni di storia ad ASI MotoShow

Yamaha si prepara ad accendere la passione degli appassionati di moto d’epoca e cultura motociclistica all’ASI MotoShow, l’evento di riferimento del settore in programma dal 9 all’11 maggio presso l’Autodromo “Riccardo Paletti”. La casa di Iwata ha scelto questo prestigioso appuntamento per offrire una speciale anteprima dei festeggiamenti per il suo 70° Anniversario, la cui celebrazione principale si terrà il 21 giugno sullo stesso circuito, sottolineando il profondo e duraturo legame tra il marchio e la storia del motociclismo.

Il cuore pulsante dello stand Yamaha sarà l’esposizione della leggendaria YA-1, il modello iconico che ha dato il via a tutto nel lontano 1955. Questa moto, vera e propria pietra miliare del brand dei tre diapason e simbolo di innovazione e passione, tornerà sotto i riflettori dopo aver conquistato il premio come miglior moto esposta nell’edizione 2024 di ASI MotoShow. La YA-1 non rappresenta solamente l’inizio della storia di Yamaha nel mondo delle due ruote, ma anche un fulgido esempio di eccellenza tecnica e stilistica che continua ad affascinare generazioni di motociclisti e collezionisti.

Accanto a questo pezzo di storia, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare da vicino alcune Show Bike che hanno segnato epoche importanti del motociclismo sportivo: la R7 replica 02 di Noriyuki Haga, la R1 2009 di Ben Spies #19 e una delle spettacolari moto di Toprak Razgatlıoğlu. Un vero e proprio viaggio nel tempo pensato per celebrare la passione, l’innovazione e lo spirito pionieristico che animano il marchio Yamaha da ben settant’anni.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ospite speciale di Yamaha ad ASI Motoshow sarà la leggendaria figura del motociclismo Giacomo Agostini. Il pluricampione del mondo sarà protagonista di un imperdibile talk esclusivo sul palco centrale domenica 11 maggio alle ore 10:30, durante il quale ripercorrerà i 70 anni di storia di Yamaha e celebrerà il 50° anniversario della sua prima vittoria in sella alla mitica YZR 500. Agostini non si limiterà a raccontare la sua straordinaria carriera, ma sarà anche protagonista di un’esclusiva parata in sella alla storica Yamaha TZ 750 e alla recentissima XSR 900 GP, quest’ultima destinata a un fortunato vincitore come premio finale del concorso dedicato al Settantesimo compleanno di Yamaha.

Per immergere completamente i visitatori nello spirito racing della casa di Iwata, sarà presente anche il truck dello Yamaha Racing Heritage Club (YRHC). Nato con l’obiettivo di celebrare e preservare la straordinaria storia sportiva di Yamaha, lo YRHC riunisce piloti leggendari, moto iconiche e appassionati, mantenendo viva la gloriosa tradizione racing del brand.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, ha così commentato l’importanza di questo appuntamento: “ASI MotoShow è per noi un evento irrinunciabile, un autentico viaggio nella storia del motociclismo che ci permette di condividere la passione che ci accompagna e ci contraddistingue da 70 anni. Questa partecipazione sarà una preziosa anticipazione del nostro grande evento di giugno, quando celebreremo in grande stile questo importante traguardo fatto di innovazione, emozioni e successi che ci hanno reso protagonisti nel mondo delle due ruote. Invitiamo calorosamente tutti gli appassionati motociclisti a vivere insieme a noi questo weekend speciale, per celebrare la storia e il futuro di Yamaha.”

Non resta che segnare in calendario le date del 9, 10 e 11 maggio per non perdere l’occasione di vivere da vicino la leggenda Yamaha all’ASI MotoShow di Varano de’ Melegari.