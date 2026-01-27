Yamaha WR125R: l’anima offroad incontra lo stile anni ’90 al MBE 2026

A Motor Bike Expo 2026, Yamaha presenta una novità che farà parlare gli appassionati di enduro e design retrò: una versione speciale da esposizione della WR125R, reinterpretata con uno stile che richiama direttamente gli anni ’90. Una scelta che fonde estetica vintage e spirito avventuroso, capace di riportare in primo piano i colori fluo e le grafiche iconiche tipiche di un’epoca che ha segnato la storia del motociclismo offroad.

La moto, esposta come progetto esclusivo, rilegge l’identità della WR125R — una delle enduro più rappresentative del marchio — puntando su una combinazione di elementi tecnici di ultima generazione e un linguaggio visivo deciso, capace di evocare il DNA sportivo di Yamaha.

Alla base del progetto troviamo il collaudato motore monocilindrico da 125 cc con tecnologia VVA (Variable Valve Actuation), già noto per le sue prestazioni brillanti e la risposta fluida ai regimi medi e alti. L’assetto rimane fedele alla vocazione dual-sport della WR125R, con sospensioni a lunga escursione e ruote da 21” all’anteriore e 18” al posteriore, garanzia di comfort e controllo anche sui terreni più difficili.

Dal punto di vista estetico, questa versione speciale gioca con colorazioni fluo e grafiche d’impatto che richiamano l’immaginario offroad degli anni ’90. Un tributo a un periodo in cui le moto da enduro si distinguevano non solo per le prestazioni ma anche per la forte personalità visiva.

“Il progetto valorizza le caratteristiche tecniche del modello reinterpretandole attraverso un linguaggio visivo deciso e riconoscibile”, si legge nel comunicato. L’obiettivo è chiaro: offrire una lettura contemporanea della WR125R che ne rispetti la tradizione ma la proietti nel presente con un approccio estetico inedito e coraggioso.

La speciale WR125R diventa così un ponte tra passato e futuro, un esperimento di design e comunicazione che sottolinea la capacità di Yamaha di reinventare i propri modelli mantenendo viva l’eredità del marchio.

A MBE 2026, la WR125R reinterpretata con tocchi fluo e spirito anni ’90 si impone come simbolo di una nuova stagione per l’offroad leggero: tecnica, estetica e passione si incontrano in una moto che celebra lo stile, l’avventura e la memoria sportiva di un marchio intramontabile.