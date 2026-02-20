Yungblud pubblica “Idols II”: sei nuove tracce arricchiscono il concept-album da record

Yungblud, la più grande rock star britannica del momento e fresco vincitore del suo primo GRAMMY Award per la “Best Rock Performance”, torna con un nuovo capitolo della sua epopea musicale. Il cantante ha infatti pubblicato la seconda parte del suo acclamato concept-album, “Idols II”, disponibile da oggi in digitale e arricchito da sei tracce inedite, tra cui la collaborazione con gli Smashing Pumpkins nella versione speciale di “Zombie”.

L’artista racconta che questa nuova uscita rappresenta una vera e propria rinascita dopo un periodo complesso: “La Parte 1 è stata un viaggio che mi ha aiutato a riconquistare la mia identità dal periodo più oscuro che avessi mai vissuto. La seconda parte narra la consapevolezza di essere reale e vivo nonostante quel viaggio e di come puoi sentirti invincibile quando sei davvero te stesso. Si tratta di comprendere che il mio cuore batte e che posso respirare a pieni polmoni.”

“Idols II” segna la continuazione di un successo crescente. Il disco originale, uscito nel giugno 2025, ha raggiunto il primo posto nella classifica britannica per la terza volta consecutiva e ha ricevuto entusiastici apprezzamenti dalla critica. Kerrang! lo ha descritto come “un Yungblud mai ascoltato fino ad ora”, mentre The Telegraph lo ha definito “un disco che spazia tra grandi melodie altezzose, angoscianti ballate pop-rock e la teatralità tipica dei Queen”.

Dopo “Idols”, Yungblud ha continuato a collezionare traguardi. A novembre 2025 ha raggiunto nuovamente la vetta delle classifiche UK con l’EP collaborativo “One More Time” insieme agli Aerosmith, permettendo alla leggendaria band statunitense di conquistare per la prima volta la posizione #1 oltremanica.

Il 2026 rappresenta un anno memorabile per il musicista originario dello Yorkshire. Oltre al Grammy vinto per la sua potente interpretazione di “Changes” dei Black Sabbath — eseguita durante il concerto “Back to the Beginning” al Villa Park con Nuno Bettencourt, Frank Bello e Adam Wakeman — Yungblud ha ottenuto tre nomination complessive nelle categorie rock, diventando il primo artista inglese della storia a raggiungere tale risultato nello stesso anno.

“Idols II” include le sei nuove tracce “I Need You (To Make the World Seem Fine)”, “The Postman”, “Zombie (feat. The Smashing Pumpkins)”, “Time”, “War Part II” e “Blueberry Hill”, oltre al suggestivo inedito conclusivo “Suburban Requiem”. Queste aggiunte contribuiscono a completare la narrazione iniziata con il primo capitolo, trasformando il progetto in un viaggio sonoro che intreccia introspezione, energia e catarsi.

Nei prossimi mesi il disco sarà disponibile anche in formato fisico in tre diverse edizioni: il doppio LP 180g “Idols (Complete)” e il CD con tutte le 19 tracce, oltre a una versione singola in vinile di “Idols II” con un nuovo artwork.

Con oltre 8 miliardi di stream e più di 3 milioni di album venduti, Yungblud si conferma come una delle figure più potenti e autentiche della musica contemporanea. L’artista è già pronto a portare il suo nuovo materiale sul palco: il tour nelle arene britanniche partirà ad aprile e si concluderà con un tutto esaurito alla O2 Arena di Londra il 24 aprile 2026.

Polistrumentista e voce generazionale, Yungblud continua a fondere punk e rock con intensità e carisma. Dopo quattro album giunti al numero uno nel Regno Unito — “Weird!” (2020), “Yungblud” (2022), “Idols” (2025) e “One More Time” (2025) — e numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un MTV EMA e un O2 Silver Clef Award, il suo percorso artistico non mostra segni di rallentamento.

Con “Idols II” Yungblud apre una nuova era: quella della maturità consapevole, dell’autenticità senza paura e del trionfo di un rock britannico che continua a reinventarsi.